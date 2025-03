A- A+

PERNAMBUCANO Itamar Schulle destaca "seguir trabalhando" após eliminação contra o Sport pelo Pernambucano Santa Cruz foi eliminado das finais do Campeonato Pernambucano para o Sport, no estádio do Arruda, na tarde deste sábado (15)

O Santa Cruz se despediu do Campeonato Pernambucano na tarde deste sábado (15), após perder para o Sport por 1 a 0, no estádio do Arruda, pelas semifinais da competição.

O Leão já havia vencido o primeiro jogo do Clássico das Multidões no último sábado (8) por 2 a 0. No jogo da volta, o Sport apenas garantiu o resultado, e confirmou o placar no segundo tempo, com gol de Fabrício Dominguez.

Após a eliminação, o técnico do Santa Cruz, Itamar Schulle, concedeu uma entrevista coletiva destacando os principais pontos do Tricolor da competição, além de alçar os objetivos da Cobra Coral no Campeonato Brasileiro da Série D.

"A nossa parte é trabalhar, é treinar a equipe e procurar fazer o melhor como treinador com o grupo que temos. Todo atleta vai ser sempre muito bem quisto, muito bem recebido por mim, em qualquer lugar. Como sempre faço, procuro ver como é o atleta e fazer com que ele cresça e evolua, porque acredito que essa é a função do treinador", iniciou.

O técnico respondeu se vai continuar no Tricolor após a derrota, além das incertezas que rondam os bastidores do clube para a sequência da Série D.

"Quando falo em despedida, é porque o Campeonato Pernambucano encerra para nós hoje. Não sabemos o que vem a seguir, mas, por exemplo, reunir todos ali, onde eu pudesse olhar no olho de todos, agradecer ao departamento médico, na pessoa do Antônio Mário e da Gabi, sem esquecer de todos os médicos, que são pessoas fantásticas, e os fisioterapeutas também. Então, olhar para todos eles e agradecer, porque o Campeonato Pernambucano 2025 termina para o Santa Cruz", destacou.

Itamar ainda respondeu sobre sua situação com o ex-clube Retrô, outro semifinalista do torneio.

Quem vai ser o treinador ou se vai vir treinador é uma questão que realmente eu não sei. Tenho certeza que tanto o Gustavo, que está lá, como o Laércio, vão saber dirigir isso e dar rumos a esse grande clube que é o Retro. Mas, do meu lado, isso é o que eu sei e o que posso te dizer. Outras coisas, tudo o que eu te falar não vai ser verdade", ressaltou.

