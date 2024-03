Itamar Schülle e Francisco Sales, do Santa Cruz, são emprestados ao Retrô

A- A+

O treinador Itamar Schülle e o gerente de futebol Francisco Sales, do Santa Cruz, estão emprestados ao Retrô para o restante da temporada de 2024.

Os anúncios devem ser oficializados até a próxima sexta-feira (22). A dupla começa os trabalhos à frente da Fênix de Camaragibe na próxima segunda-feira (25).



Alguns jogadores estão em fase de observação pela diretoria do Retrô e também devem seguir o mesmo caminho.

Desejo de ficar

Apesar da eliminação do Campeonato Pernambucano para o Sport no último sábado (16), na Arena de Pernambuco, Schülle e Sales haviam confirmado desejo de permanecer no Tricolor, priorizando a proposta da casa diante de possíveis outras no mercado.

