A- A+

Santa Cruz Itamar elogia atuação do Santa Cruz, mas fica na bronca com arbitragem de jogo com Retrô Treinador queria a expulsão de Gustavinho no segundo tempo do jogo no Arruda

Os três pontos para o Santa Cruz, diante do Retrô, nesta quinta-feira (15), seriam importantes para o clube ultrapassar a Fênix e encaminhar uma classificação antecipada à Série D do próximo ano. No entanto, apesar do empate, a atuação tricolor fez o técnico Itamar Schülle ficar satisfeito com o que viu de seus comandados no Arruda.

"É um processo de crescimento. Hoje jogamos contra uma grande equipe. Vocês viram o que o Santa Cruz construiu e o time merecia o resultado positivo pela performance tanto no primeiro como no segundo tempo. Só que hoje tivemos algumas complicações, tivemos que fazer trocas forçadas, isso atrapalha", pontuou.

Além de ter que lidar com substituições forçadas com as lesões de Matheus Melo e Thiaguinho, Schülle também ficou na bronca com a arbitragem de Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Na segunda etapa, o treinador cobrou um segundo cartão amarelo para Gustavinho, em falta dura cometida na lateral-esquerda ofensiva tricolor.

"Lamentamos que os erros que são cometidos pela arbitragem têm sempre uma situação contrária ao Santa Cruz. Hoje, foi um excelente jogo do árbitro, mas um lance define um jogo. O jogador do Retrô era para receber o segundo amarelo e ser expulso. Isso mudaria o contexto da partida. Na sequência, o Roberto (Fernandes) faz a troca porque sabia que o jogador seria expulso", lamentou.

Faltando duas rodadas para a primeira fase, o Santa Cruz se prepara agora para encarar o Afogados pela oitava rodada do Estadual. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (19), às 20h, no Arruda.

Veja também

Tênis Alcaraz estreia com vitória no ATP 250 de Buenos Aires