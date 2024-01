Itamar Schulle elogia desempenho ofensivo do Santa diante do Maguary

A- A+

O ataque foi o setor que mais se destacou no Santa Cruz na vitória por 2x0 diante do Maguary, no Arruda, na estreia do Campeonato Pernambucano. Com gols de Thiaguinho e Pedro Bortoluzo, o Tricolor apresentou uma evolução ofensiva em comparação ao jogo anterior, perante o Altos-PI, na pré-Copa do Nordeste.





“A atuação do grupo foi consistente. O ataque nosso soube sustentar a bola quando necessário, usando a velocidade para atacar os espaços, com infiltração. Tiveram uma noite feliz. Sempre analisamos o grupo, mas o setor de ataque sem dúvida foi importante não somente buscando o gol, mas ajudando quando estávamos sem a posse de bola. Isso consequentemente ajuda o setor defensivo”, afirmou o treinador da equipe, Itamar Schulle.



O técnico também valorizou a sinergia entre jogadores e torcida, com o apoio das arquibancadas, ponto crucial para o Santa estrear o Estadual com vitória.



“Estamos evoluindo. Pretendo deixar o grupo com a característica do Santa Cruz. Quero que eles tenham uma identidade com o clube. O Santa tem algo peculiar. Temos que deixar uma identidade. Ressaltamos isso nos nossos trabalhos. Não pode faltar dedicação. Tudo isso junto com nosso torcedor, que está de parabéns. Já os convidou para estar aqui na semana que vem, lotando o estádio, como foi hoje. Essa torcida nos move. Sabemos que o torcedor sofre pelo momento do Santa, mas sabemos qual semente podemos plantar para ter uma colheita proveitosa lá na frente”, ressaltou.



Mesmo com a vitória, Schulle reconheceu que o clima de cobrança no Arruda não diminuirá. O próximo compromisso do time é na próxima quarta (17), contra o Flamengo de Arcoverde, também no Arruda, pelo Estadual.



“Você pode vir de 10 vitórias que estará pressionado a não perder o 11º jogo. Futebol não tem acomodação. Estamos felizes pela vitória, mas com muita humildade e consciência para evoluir na próxima partida. Tudo isso para chegarmos no lugar que o Santa merece estar. Precisamos devolver ao clube um calendário nacional. Por isso, administramos a pressão com muita responsabilidade e atenção, acreditando no trabalho de todos”, concluiu.

