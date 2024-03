A- A+

Santa Cruz Itamar Schulle elogia partida do Santa Cruz no primeiro jogo da semifinal: "mostrou sua grandeza" O Clássico das Multidões disputado no Arruda terminou empatado em 1x1

Contrariando algumas expectativas e projeções, neste sábado (09), no Estádio do Arruda, o Santa Cruz fez ao longo dos primeiros 90 minutos da semifinal do Campeonato Pernambucano, um confronto bem igualado diante do Sport. Itamar Schulle, técnico coral, rasgou elogios ao elenco montado há um pouco mais de três meses e que ficou no empate em 1x1, diante do maior rival.

"Eu creio que nós temos que pensar que começamos o trabalho do zero há três meses atrás e o nosso adversário de hoje não, já tem um elenco remanescente da última Série B. Então para quem começou há três meses atrás e jogar contra uma equipe recheada de jogadores de (nível) Série A e Série B, eu acho que o Santa Cruz mostrou sua grandeza, sua qualidade e competência", disse.

Outro ponto que o treinador fez questão de ressaltar é o comprometimento do elenco tricolor, que mesmo contando com uma base de jogadores jovens e alguns poucos atletas mais rodados, consegue compreender as necessidades do clube e se aproximando mais dos objetivos definidos. "Acho que está mostrando o que é esse grupo, aliado com o torcedor. Esse elenco tem três ou quatro jogadores experientes e os demais são novos, o grupo tem entendido a responsabilidade, do que é necessário fazer e do porquê fazer e tem crescido", começou.

"Ninguém joga aqui com 35 mil pessoas, contra o adversário do nível que é, e joga por jogar. Nós não nos acovardamos, fomos em busca da vitória, tivemos a chance de vencer e isso demonstra a evolução da cada um", complementou.

Após os primeiros 90 minutos da eliminatória, Santa Cruz e Sport voltam a se enfrentar no próximo sábado (16), na Arena de Pernambuco. Persistindo o empate no tempo normal, a vaga na final será definida nos pênaltis. Uma vitória simples coloca tricolores ou rubro-negros na decisão.

"Vamos jogar agora fora de casa, contra o apoio do torcedor deles, mas nós temos nossas convicções, nós temos confiança no nosso trabalho, agradecemos a Deus por isso. Nós vamos para essa decisão lá, que está aberta e dessa maneira a gente vai se preparar novamente, todo dia, a cada momento, para essa final no próximo sábado (16) frente ao Sport".



Veja também

futebol alemão Federação Alemã nega contatos para que Klopp seja treinador