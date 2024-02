Itamar Schulle evita comparar elencos do Santa de 2020 e 2024: "mudamos tudo"

A- A+

Comandando o Santa Cruz pela segunda vez na carreira, o técnico Itamar Schulle vira e mexe é questionado em tom de comparação para analisar o trabalho atual com o construído em 2020. Com elogios para ambos os grupos, o treinador não vê semelhanças entre os cenários.





“São grupos totalmente diferentes. Daquele elenco, temos apenas Toty (lateral-direito). Mudamos tudo. Aquele elenco era bom de comandar. Esse aqui eu também me identifico muito. Eles correspondem ao trabalho no dia a dia. O profissionalismo deles em corresponder às exigências que colocamos é um resultado positivo”, afirmou.



Na primeira passagem, Schulle comandou o Santa em 28 jogos, com 15 vitórias, nove empates e quatro derrotas. No Campeonato Pernambucano, o catarinense conduziu a equipe ao vice-campeonato, após terminar a primeira fase da competição invicto.



Na semifinal, avançou perante o Náutico, ganhando nas penalidades após 0x0 no tempo normal. Na final, empates em 1x1 e 0x0 com o Salgueiro, mas agora levando revés nos pênaltis.



Na Copa do Brasil, o Santa caiu na segunda etapa, para o Atlético-GO, enquanto na Copa do Nordeste foi eliminado nas quartas de final, perante o Confiança. Schulle deixou a Cobra Coral na ocasião para trabalhar no Criciúma.



Classificado para as quartas de final do Pernambucano, Schulle tem como missão recolocar o Santa Cruz na Série D em 2025. Situação que passa por um avanço à semifinal. Para isso, o clube precisa superar o Central, adversário do sábado (3), no Arruda.

