A- A+

Santa Cruz Itamar desembarca no Recife e comenta sobre a chance do Santa disputar Série D 2024: "Existe" O treinador coral retorna ao clube após passagem em 2020 e terá contrato até o final do próximo ano

Depois de ser oficializado no início da semana, o técnico Itamar Schülle desembarcou no Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeira, nesta sexta-feira (24). O técnico coral retorna à capital pernambucana após passagem pelo clube em 2020. O treinador será apresentado de forma oficial na próxima segunda-feira (27), no Arruda. Ele foi recepcionado no aeroporto pelo gerente de futebol Francisco Sales.

Itamar Schulle, treinador, e Francisco Sales, gerente de futebol do Santa Cruz. Foto Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

De contrato com assinado com o Azuriz-PR, onde se preparava para iniciar a pré-temporada, Itamar comentou sobre o que motivou sua volta ao Santa Cruz e saída do clube do Paraná. "Muito feliz de retornar a Recife e ao comando do Santa Cruz. Isso é um motivo de muita alegria e também responsabilidade. É um momento de reconstrução da equipe".

Oficialmente o Santa Cruz só tem calendário até o final do Pernambucano, que deve ocorrer em abril. Entretanto, o contrato de Itamar com o clube vai durar até dezembro do próximo ano. O treinador abordou sobre a possibilidade da Cobra Coral disputar a Série D já em 2024.

"Sempre sou muito realista, mas também positivo. Existe a possibilidade? Existe. São coisas que a diretoria trata. Mas e se acontecer? Então, tem um grupo pronto, desfaz e monta outro? Mas pode não acontecer? Pode, aí tem projeto para 2025 e planejamos novamente. São coisas internas que se conversam. É um processo longo. Mas existe uma possibilidade [jogar a Série D] e ela passa na nossa mente. Se depois ela ocorrer, ótimo. Mas se não acontecer, o trabalho não pode mudar em virtude disso para que a gente possa no próximo ano [2025] estar forte no calendário brasileiro buscando a classificação e voltar, no mínimo, para a Série C", disse o novo técnico coral.

A ideia do Santa Cruz é iniciar os trabalhos da pré-temporada no início de dezembro. O primeiro compromisso oficial do clube em 2024 será no dia 7 de janeiro, contra o Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste.

"Tirando as folgas necessárias, são 30 dias para montar um elenco, dar padrão, formatar como vai trabalhar. O tempo é curto", ressaltou Itamar.

O Santa Cruz, até o momento, oficializou a chegada de dois jogadores: o lateral-direito Toty, o lateral-esquerdo João Victor e o meia Lucas Bessa. O Tricolor do Arruda tem a expectativa de montar um elenco com 25 atletas.

Itamar Schülle desembarcou em Recife e agora vai iniciar o trabalho in loco visando a próxima temporada. E daqui a pouco tem mais um reforço . Boa sorte, professor! pic.twitter.com/2Ai0SElbT9 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 24, 2023

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz oficializa meia Lucas Bessa, terceiro reforço para 2024