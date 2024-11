Itamar Schülle explica o que quer do Santa Cruz em 2025

O técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle, falou pela primeira vez desde o início da pré-temporada tricolor, nesta quinta-feira (14). O comandante explicou como vem sendo o processo de formação do elenco e o que espera da equipe dentro de campo.

"Conversamos diariamente com toda direção sobre os nomes dos atletas para fazer parte do elenco do clube. É um processo delicado, que você tem que competir com todos os clubes do país", iniciou.