Itamar Schülle se pronuncia após saída do Santa Cruz: "não era essa a minha vontade"

O técnico Itamar Schülle, que foi desligado do Santa Cruz nesta terça-feira (01), se pronunciou em sua conta pessoal no Instagram. Mesmo expressando seu desejo de permanecer no clube, o profissional se despediu agradecendo pela terceira passagem no Arruda.

No comando da equipe tricolor, Itamar esteve à frente em 52 jogos, nos quais conquistou 27 vitórias, 15 empates e 10 derrotas, somando um aproveitamento de 61,5%. No pronunciamento, o treinador agradeceu a confiança do clube em seu trabalho.

"Esses números, embora representem parte do nosso trabalho, são apenas uma fração de tudo que vivemos e superamos juntos. Cada partida foi uma batalha, cada treino, uma oportunidade de crescer e evoluir", começou.

"A cada passo, a cada gesto, sempre busquei dar o meu melhor para retribuir a confiança que recebi do presidente Bruno Rodrigues e de toda a diretoria ao retornar ao Santa Cruz em seu pior momento, sem calendário e com muitas incertezas", declarou.

Itamar retornou ao Arruda após conquistar a Série D com o Retrô, honrando o compromisso que fez no meio do ano passado - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

No pronunciamento, Itamar reservou um longo trecho de sua fala para tratar da relação com a torcida do Santa, revelando toda a sua admiração para com os torcedores.

E, sem dúvida, minha gratidão também vai para a torcida do Santa Cruz. Vocês, tricolores apaixonados, estiveram ao nosso lado em todos os momentos, não apenas nas vitórias, mas também nas adversidades. O apoio de vocês foi fundamental para que, mesmo nos períodos mais difíceis, eu e a equipe nunca desistíssemos. Sempre senti a energia das arquibancadas e a força de uma torcida que nunca abandona o clube. O carinho de vocês foi o combustível que me motivou a lutar até o fim por este time. Todo o meu respeito a vocês, sempre!

