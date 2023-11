Junto com a diretoria, Itamar Schülle tem participação na montagem de elenco do Santa Cruz

A- A+

Santa Cruz

De volta ao Arruda, Itamar Schülle tem um papel importante na montagem do elenco coral para a próxima temporada. O técnico vem trabalhando em conjunto com indicações de jogadores para a diretoria coral. Toty, que foi seu comandado na primeira passagem de 2020, já teve seu retorno oficializado pela Cobra Coral.

"O Toty é um jogador que trabalhou comigo no Santa Cruz. Eu mesmo o indiquei ao Brusque na época. Ficou três temporadas no clube, joguei algumas vezes contra. É um jogador que tem o perfil do Santa Cruz, além de ser torcedor. Foi titular com todos os treinadores no Brusque", disse Itamar em sua chegada à capital pernambucana na última sexta-feira (24).

Itamar também comentou sobre outra indicação para agregar o elenco tricolor. Trata-se do goleiro André Luiz, que está próximo de ser anunciado como reforço do Santa Cruz.

"André é um jogador que jogamos contra no Joivinlle. Foi vice-campeão no Cascavel, é um ídolo na cidade porque pegou pênaltis decisivos para fazer a equipe chegar onde chegou. Vem com um perfil de querer somar. Cada atleta que vai vir ou que já veio é com o perfil de saber a situação e querendo estar no Santa Cruz. Esse é o principal. Ele não vai ser só mais um", afirmou.

O novo comandante coral disse que o clube está com cuidado no perfil dos atletas contratados. Itamar acredita que é preciso trazer jogadores ao Santa Cruz acostumados com o fator da pressão.

"Tem vários nomes que temos conversado em conjunto com Sales e a diretoria. Dentro disso a gente tem outros atletas com relação, mas estamos com cuidado para trazer jogadores acostumados com torcida e pressão. Jogar no Santa Cruz é algo que você precisar ter uma chama grande por dentro para corresponder. Esse é o perfil dos atletas que estamos buscando, que saibam do momento mas queiram crescer juntos e fazer esse clube voltar a ter um cenário brasileiro e a ter conquistas. Alguns foram contratados e outros que estamos buscando", ponderou Itamar.

Itamar Schülle será apresentado na segunda-feira (27) e deve iniciar a pré-temporada no início do mês de dezembro. O primeiro compromisso oficial em 2024 será a decisão pela Pré-Copa do Nordeste contra o Altos-PI, no dia 7 de janeiro.

