Iury Castilho celebra final na Ilha e presença de torcida do Sport nos Aflitos: "12º jogador"

Anunciado como novo reforço do Sport na tarde desta terça-feira (24), o atacante Iury Castilho valorizou a decisão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) em aceitar as solicitações do Leão e do Náutico para que as finais do Estadual sejam realizadas em seus respectivos estádios e com a presença de torcedores visitantes.

Com o Sport mandante do primeiro jogo, no próximo domingo (1º), na Ilha do Retiro, o jogador espera que o clube consiga fazer valer o fator casa para abrir vantagem na decisão. "Claro que muda (ter presença das torcidas). Nossa torcida é o 12º jogador, para a gente se torna um ambiente muito bom, pois eles podem nos ajudar a conseguir uma vitória", salientou o atleta.

Depois de estrear contra o Retrô, no último final de semana, o atleta de 30 anos minimizou o peso de ter que ajudar o clube em uma decisão. De acordo com Castilho, jogar finais é o desejo de todo jogador profissional e o Sport precisa estar pronto para os confrontos perante o Náutico.

"Eu acho muito importante para todo mundo. Quem não quer ganhar um título, né? Chegar em uma final é melhor ainda. Acho que é o momento, a hora é essa. Temos que trabalhar bem na semana, para se Deus quiser irmos bem no primeiro jogo e conseguri a vitória", pontuou.

Já visando o confronto contra o Alvirrubro, Iury Castilho acredita que o Sport pode entregar uma atuação mais convincente nos jogos da decisão, em relação ao apresentado diante da Fênix. O discurso vai de encontro com o do técnico Roger Silva, que apesar da classificação, mostrou-se insatisfeito com o desempenho de seus comandados.

"Na última partida pecamos um pouquinho nesta questão da postura, com erros técnicos, mas que não pode. É normal errar, mas em final não pode acontecer. Final não se joga, se ganha. É muita imposião, ainda mais dentro de casa. Então temos que mudar 100% nossa postura para o próximo jogo", enfatizou o jogador.

