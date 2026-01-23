IV Regata Recife/Serrambi abre o calendário 2026 da vela oceânica em Pernambuco

A- A+

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco dá o pontapé inicial do calendário 2026 da vela oceânica pernambucana com a realização da IV Regata Recife/Serrambi (Taça Comodoro), neste sábado (24). A competição marca oficialmente o início da temporada e reforça o protagonismo do Estado no cenário da vela oceânica do Nordeste.

A largada será dada às 7h, nas imediações do Porto do Recife, com chegada prevista na Praia da Enseadinha, em Serrambi, no Litoral Sul. A regata é realizada pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco, em parceria com a Flotilha Recifense de Veleiros de Oceano (FREVO) e a Federação Pernambucana de Vela (FPVela), e vem conquistando a cada edição um número maior de adeptos.

Mais do que uma competição esportiva, a Regata Recife/Serrambi se consolida como uma importante ação de fomento ao turismo náutico, reunindo mais de 150 velejadores, distribuídos em mais de 20 embarcações, que navegam por um dos trechos mais belos do litoral pernambucano, passando pelas praias do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca.

O percurso da prova tem aproximadamente 35 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 65 quilômetros, em uma velejada que alia desafio técnico, integração esportiva e valorização das paisagens naturais do Litoral Sul.

Podem participar veleiros de oceano das classes RGS A, RGS B, MOCRA Regata, MOCRA Cruzeiro e Classe Aberta.

Atual campeão

Na edição de 2025, o Fita Azul - concedido à primeira embarcação a cruzar a linha de chegada - ficou com o veleiro Maguni, comandado pelo experiente Rafael Chiara, que completou o percurso em 4h19min. Na sequência, chegou o Adrenalina Pura, de Avelar Loureiro, com o tempo de 4h40min, garantindo a segunda colocação na Classe Aberta.

Ao abrir oficialmente o calendário 2026, o Cabanga reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da vela oceânica e com o fortalecimento do esporte, do turismo náutico e da economia do mar em Pernambuco.



