A- A+

FUTEBOL Juan Izquierdo, do Nacional, tem piora no quadro após sofrer arritmia em jogo contra o São Paulo O jogador de 27 anos registrou "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana"

O estado de saúde de Juan Izquierdo, jogador uruguaio do Nacional que se encontra em cuidados intensivos após desmaiar durante o jogo contra o São Paulo e em seguida sofrer um ataque cardíaco, se agravou nas últimas horas, segundo o boletim médico divulgado neste domingo (25).

O jogador de 27 anos registrou "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana", informou a equipe que o está tratando no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo, 25. A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana", indicou o laudo médico publicado pelo Nacional em suas redes sociais.

"Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica", acrescentou.

Os médicos responsáveis pelo tratamento indicaram no sábado que o jogador havia sido internado no hospital "em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia".

Izquierdo desmaiou no campo do estádio Morumbis nesta quinta-feira, quando faltavam poucos minutos para o término da partida contra o São Paulo válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O jogador, que havia entrado depois do intervalo no lugar de Sebastián Coates, foi atendido rapidamente pelo serviço médico e levado para o hospital em uma ambulância.

O duelo terminou com a vitória do São Paulo, por 2 a 0, e a eliminação do Nacional do torneio continental, mas ficou marcado pelo ocorrido com Izquierdo, que comoveu todos os jogadores e deixou o estádio em silêncio.

As demonstrações de carinho e solidariedade se repetiram desde então. Neste domingo, o São Paulo vestiu camisas azul claras com a legenda "Fuerza Izquierdo" na partida contra o Vitória pelo Brasileirão, no Morumbi.

O astro uruguaio Luis Suárez dedicou ao zagueiro do Nacional os dois gols que marcou no sábado na vitória do Inter Miami. "Fuerza Juan! Estamos todos com você e sua família", escreveu 'El Pistolero' em sua conta no X.

Fuerza Juan! Estamos todos con vos y tu familia pic.twitter.com/6D5zLCsaRx — Luis Suárez (@LuisSuarez9) August 25, 2024

"Que Deus esteja com você", desejou o uruguaio Darwin Núñez, atacante do Liverpool.

O campeonato uruguaio foi suspenso neste fim de semana e o Nacional tampouco treinou neste domingo.

O presidente do clube, Alejandro Balbi, que havia retornado a Montevidéu, voltou neste domingo a São Paulo para acompanhar a família de Izquierdo. A esposa do jogador, Selena, que deu à luz o segundo filho do casal há uma semana, e a filha de dois anos já estão em São Paulo, assim como os pais do jogador.

Izquierdo, nascido em Montevidéu em 4 de julho de 1997, foi contratado pelo Nacional em 24 de janeiro e tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Seu valor de mercado em junho era de um milhão de euros (cerca de R$ 6,14 milhões pela cotação atual) segundo o site Transfermarkt.

Ele iniciou sua carreira em 2017 no Club Atlético Cerro de Montevidéu e jogou por outros clubes uruguaios da primeira divisão, como Peñarol, Wanderers e Liverpool, além do Atlético San Luis do México.

Veja também

Luto Sven-Goran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, morre aos 76 anos; relembre a carreira do treinador