Já campeão da temporada de Fórmula 1, Verstappen critica circuito de rua dos EUA

O campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, classificou o Grande Prêmio de Las Vegas deste fim de semana como um “show de 99%” e afirmou que não está ansioso pela corrida. O tricampeão mundial da Red Bull criticou o novo percurso de rua e disse na quarta-feira que não tinha interesse na agitação em torno do evento.

“É 99% de show e 1% de evento esportivo”, disse o holandês, quando questionado sobre o retorno do esporte a Las Vegas após uma ausência de 41 anos. "Para ser honesto, não há muitas emoções. Quer dizer, eu não gosto. Só quero sempre focar no lado do desempenho das coisas, de qualquer maneira, não gosto de todas as coisas ao redor", disse ele.

Questionado sobre sua opinião sobre a pista de rua, que levará os pilotos pela famosa ‘strip’ de Las Vegas, Verstappen foi direto.

“Sim, não é muito interessante... Simplesmente não são muitas curvas, para ser honesto”, disse ele.

Após participar da cerimônia de abertura, que contou com show de drones e música, o jovem de 26 anos disse que não compareceria à festa desta quarta-feira à noite. Quando lhe perguntaram se pelo menos estaria ansioso pela corrida de domingo, a falta de entusiasmo de Verstappen ficou novamente evidente.

"Não. Não, mas estou ansioso para tentar fazer o melhor que puder, mas não estou ansioso por isso", disse ele, apontando para as áreas de hospitalidade acima do paddock.

Verstappen disse que não conversou com os organizadores da F1 sobre suas opiniões, mas disse duvidar que elas tenham impacto sobre eles.





"Não sei. Acho que eles ainda ganham dinheiro, quer eu goste ou não, então não depende de mim. Mas também não vou fingir", disse ele. “Eu sempre expresso minha opinião sobre coisas positivas e negativas, e é assim que eu sou. Algumas pessoas gostam um pouco mais de um programa, eu não gosto nada dele. Cresci olhando apenas para o lado do desempenho e é assim que vejo também. Então, para mim, gosto de estar em Las Vegas, mas não tanto para correr.”

Mas Verstappen disse que entendia que os proprietários da F1, Liberty Media, que também são promotores do Grande Prêmio de Las Vegas, tinham seus próprios interesses comerciais.

“Eu entendo perfeitamente e você sabe, você pode olhar para isso de duas maneiras – lado comercial ou lado esportivo. Então, é claro, eu também entendo o lado deles”, disse ele. “Mas estou apenas expressando minha opinião sobre o lado do desempenho.”

