Já campeão, holandês Max Verstappen vence Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1; veja

O piloto Max Verstappen (Red Bull), da Holanda, que no sábado havia garantido o seu terceiro título de campeão mundial da Fórmula 1, venceu o Grande Prêmio do Catar neste domingo (8), no circuito de Lusail.

Verstappen, que alcançou sua 14ª vitória em 17 corridas, chegou à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e também do britânico Lando Norris.

O piloto agora comemora a condição de tricampeão mundial na categoria com os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, o australiano Jack Brahbam, o britânico Jackie Stewart e o austríaco Niki Lauda.



