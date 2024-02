A- A+

Pré-Olímpico Já classificado, Brasil encara Venezuela pelo Pré-Olímpico; saiba onde assistir a partida Em caso de vitória, Seleção pode fechar primeira fase com 100% de aproveitamento

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica joga nesta quinta-feira (1) seu último jogo pela primeira fase do torneio. Já classificado para a fase final, e com três vitórias em três jogos, o Brasil terá pela frente a anfitriã Venezuela, às 20h.

Como chegam

O Brasil vem liderado por Endrick, que marcou dois gols em três jogos. O atacante vem sendo o maior destaque da Seleção que, apesar de ter vencido todos os jogos, ainda está apresentando um futebol abaixo do esperado.

Já os donos da casa encaram o jogo como decisivo. Os venezuelanos tem cinco pontos e precisam vencer o Brasil para poder ultrapassar o Equador, com sete, e assim garantir a classificação na próxima fase.

Onde assistir

O jogo entre Brasil e Venezuela acontece às 20h e terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming.

Outros jogos

Mais três jogos fecham a primeira fase do Pré Olímpico nesta quinta (1). Com todos acontecendo simultâneamente no mesmo horário, às 20h, Colômbia e Bolívia se encaram em confrontos das seleções já eliminadas pelo grupo A.

Pelo grupo B, Argentina e Paraguai, já classificados, decidem quem fica com a primeira posição do grupo e encaram Uruguai e Chile, respectivamente.

Fase final

Além do Brasil, Argentina e Paraguai também já estão garantidos na fase final do torneio. A última vaga deve ficar entre Ecuador ou Venezuela. Os classificados jogarão entre si em um quadrangular, onde as duas melhores seleções garantem vaga nas Olímpiadas de Paris.

