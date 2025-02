Já classificados para o Mundial Sub-20, Brasil e Argentina empatam e adiam definição da categoria

A- A+

Brasil e Argentina empataram nessa quinta-feira em 1 a 1 no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 Venezuela-2025, resultado que deixa a definição do título entre as duas potências do futebol para o próximo domingo.

No domingo, último dia do torneio, o Brasil enfrenta o Chile e a Argentina enfrenta o Paraguai.





Claudio 'El Diablito' Echeverri marcou pênalti aos 40 minutos para a equipe albiceleste, com um chute suave que surpreendeu o goleiro Felipe Longo. A pena máxima havia sido cometida por Breno Bidon sobre Julio Soler.

Rayan, do Vasco, empatou aos 78 minutos com um magnífico chute cruzado, rasteiro, após passe profundo de Igor.

Embora a decisão do título continue pendente, as quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20 que este evento oferece estão nas mãos de Brasil, Argentina, Paraguai e Colômbia. O Chile, por sediar esse evento, que será realizado este ano, já estava classificado.

Mais cedo, na própria quinta-feira, os paraguaios venceram o Uruguai por 1 a 0, e os colombianos venceram o Chile por 3 a 1 para garantir a vaga. Brasileiros e argentinos já tinham vagas garantidas na data anterior.

Brasil e Argentina lideram a tabela da fase final com dez pontos cada, seguidos por Paraguai e Colômbia com seis pontos cada. Chile e Uruguai, por sua vez, têm um cada.

A geração juvenil anterior da Celeste havia sido campeã da Copa do Mundo Sub-20 de 2023.

Veja também