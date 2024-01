A- A+

Náutico Já habituado com o ambiente do Náutico, Leandro Barcia projeta seu papel dentro de campo Atacante se coloca à disposição para atuar em mais de uma função no ataque alvirrubro

Velho conhecido do futebol pernambucano, o atacante Leandro Barcia, ex-Sport e que agora defende as cores do Náutico, se mostra adaptado à cidade. Em apresentação oficial na última terça-feira (16), afirmou ter ciência dos objetivos do clube alvirrubro para 2024 e se colocou à disposição para atuar em mais de uma função em campo.

Antes de voltar ao Recife, o atacante vinha atuando na primeira divisão uruguaia, com a camisa do Defensor-URU. Em 2023, o jogador marcou três gols em 21 jogos. Entre 2020 e 2021, o atacante vestiu a camisa do Sport, com oito gols em 33 jogos. No Brasil, o jogador também passou por Goiás, Atlético-GO e Ponte Preta.

Mesmo com características mais de lado de campo, Barcia também costuma ser uma opção para atuar mais centralizado, fazendo a função de 'falso 9'. O uruguaio revelou que já conversou com Allan Aal sobre seu posicionamento e garante fazer o que for necessário para ajudar a equipe. “Tive uma conversa bem curta com ele - Allan Aal - sobre o jeito que eu gosto de jogar. Pelo que eu venho fazendo nos treinamentos, acredito que devo atuar mais pelo lado do campo, mas já deixei bem claro que hoje a minha prioridade é jogar, independente de qual for a posição”, disse.

O atacante ainda vive a expectativa de poder estrear com a camisa do Timbu. Durante a coletiva, revelou que não sabe se fará sua primeira partida diante do Afogados, na próxima quinta-feira (18), fora de casa, mas que está treinando com o elenco. Depois da primeira vitória da equipe na temporada, o jogador revelou suas expectativas para o time em 2024.

“Acredito que temos um bom potencial. Aqui em Pernambuco, o Náutico é um clube grande e tem que brigar todos os jogos para ganhar. A gente já começou vencendo, agora na quinta-feira temos que vencer de novo. Não temos como dizer o que vamos conquistar, temos apenas um jogo na temporada, mas pelo que eu vi aqui, as coisas vão dar certo, eu acredito nisso”, declarou.

Receptividade

Mesmo já tendo vestido a camisa do maior rival do Náutico, desde sua volta ao Recife, Leandro Barcia afirma que a torcida alvirrubra vem lhe recebendo muito bem. Para o atacante, agora é a hora de mostrar serviço e retribuir todo carinho.

“Todo mundo tem que demonstrar dentro de campo, futebol é isso. Então eu agradeço à torcida do Náutico pela recepção, mas agora chegou a hora de fazer a minha parte. Não estou aqui para ser o herói. Sou mais um, venho aqui todos os dias para fazer meu trabalho junto com meus companheiros".





