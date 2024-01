A- A+

Lesão Ja Morant, do Memphis Grizzlies, passa por cirurgia e está fora da temporada da NBA O astro de 24 anos sofreu uma ruptura no ombro direito durante um treinamento

Baixa na NBA. Um dos principais astros da Liga Americana de Basquete, Ja Morant, do Memphis Grizzlies, vai passar por uma cirurgia no ombro após sofrer uma ruptura e está fora da temporada. A lesão do armador de 24 anos aconteceu durante o treino no último sábado (6).

"Após dor e instabilidade, Morant passou por exames que revelaram uma ruptura", comunicou o clube.

Os fãs da NBA já estão acostumados com a ausência de Ja Morant. Ele cumpriu uma punição de 25 partidas por aparecer com uma arma de fogo nas redes sociais. Por isso, ele só chegou a participar de nove jogos na atual temporada com médias de 25 pontos, 5,6 rebotes e 8,1 assistências.

Os Grizzlies sentiram o período sem Morant e iniciaram a campanha muito mal. Após o retorno do craque, a equipe teve uma boa sequência de vitórias mais ainda se encontra na 13ª posição da Conferência Oeste, com 13 vitórias e 23 derrotas.

