Mercado da bola Já rebaixado, Coritiba demite Thiago Kosloski e anuncia Guto Ferreira para comandar a equipe Coxa dispensa técnico e traça novo rumo com retorno estratégico de Guto Ferreira para a Série B de 2024

O Coritiba tomou uma decisão drástica após confirmar o rebaixamento no Brasileirão, demitindo o técnico Thiago Kosloski após 23 jogos. Além disso, os auxiliares Willians Alves e Reginaldo Nascimento também foram desligados. O clube paranaense anunciou nesta segunda-feira (17) seu novo comandante para a temporada da Série B em 2024: Guto Ferreira.

O Coritiba SAF anuncia a contratação de Guto Ferreira até dezembro de 2024. O treinador terá como auxiliares André Luís e Bruno Lopes, além do preparador físico Valdir Junior.



“Estou muito feliz e motivado em retornar ao Alto da Glória. Chego em um dos projetos mais ambiciosos… pic.twitter.com/S1Lllmujdg — Coritiba (@Coritiba) November 27, 2023

De acordo com o Ge, Guto, que comandou o Sport em 2019 e no começo de 2020, deve chegar a Curitiba nesta semana para assumir o comando ainda nesta reta final da série A do Campeonato Brasileiro.

O CEO do Coritiba, Carlos Amodeo, irá conceder uma entrevista coletiva ainda nesta segunda-feira (27) para discutir o futuro do clube e provavelmente confirmar oficialmente a chegada de Guto Ferreira como o novo treinador. Vale destacar que Guto já teve passagem pelo Coritiba em 2022, contribuindo para evitar o rebaixamento naquela temporada.

Thiago Kosloski, torcedor coxa-branca, assumiu o comando em um momento desafiador da temporada, com o time sem vitórias em 12 rodadas. Ao longo de 23 jogos, alcançou o aproveitamento de 36,2%, com oito vitórias, um empate e 14 derrotas. A chegada de Guto marca uma nova fase para o Coritiba, que busca se reerguer na Série B em 2024.

