Já rebaixado, Retrô empata com ABC e cumprirá tabela na última rodada

O Retrô entrou em campo para o duelo contra o ABC, pela 18ª rodada da Série C, na Arena Pernambuco, no Grande Recife, neste domingo (24), já matematicamente rebaixado, após o empate entre Anápolis e Londrina. Com pior ataque da Série C, time de Vagner Love tem apenas 14 pontos na competição, insuficientes para escapar do Z4 na última rodada.



Apesar do rebaixamento, o Retrô encontrou motivação para abrir o placar com Danilo, que aproveitou rebote na pequena área, aos três minutos do segundo tempo. O resultado parcial rebaixaria o ABC, mas a equipe de Natal empatou aos 45 da etapa final, em chute cruzado do atacante Rafael Oller.



Com o resultado, a Fênix permaneceu na vice-lanterna da Série C. Já o ABC ainda luta contra a degola e soma 18 pontos, ocupando a 18ª posição.



Essa foi a primeira participação do Retrô - clube fundado em 2016 - na Série C do Brasileiro. O time pernambucano venceu apenas três partidas, empatou cinco e perdeu 11 jogos. Este foi o primeiro rebaixamento da história do Retrô, que já disputou três finais de Campeonato Pernambucano, sendo vice-campeão em todas elas. No ano passado, foi campeão da Série D.



Trocas de treinador

As trocas de treinadores foram intensas no Retrô nesta temporada. O time foi treinado por Evaristo Piza, Milton Mendes, Dico Wooley, Wires Souza e, por último, Itamar Schülle, demitido nesta semana. Jamesson Andrade, do Sub-20, ficou como treinador interino para a reta final da participação da Fênix na Série C.



