Jabeur vence Rybakina e vai enfrentar Sabalenka na semifinal de Wimbledon

A tunisiana Ons Jabeur, número 6 do mundo, se classificou para as semifinais de Wimbledon nesta quarta-feira (12), ao derrotar a atual campeã do torneio, a cazaque Elena Rybakina (3ª).

Jabeur fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 6-1, em uma hora e 53 minutos, para enfrentar a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª) por uma vaga na final.

"Ouvi dizer que ela ganhou muito rápido e não estou feliz com isso", brincou a tunisiana sobre sua próxima adversária.

"Ela também joga muito rápido, como Elena, e é agora a número 1", após a eliminação da polonesa Iga Swiatek, disse Jabeur, que espera manter no próximo jogo a serenidade mental que lhe permitiu derrotar Rybakina.

"Fiquei com raiva e depois me acalmei, e agora espero controlar minhas emoções assim", afirmou. "Disse para mim mesma que deveria aproveitar meus golpes, porque jogar fácil contra ela não vai funcionar".

Rybakina, de 24 anos, foi campeã em Wimbledon em 2022 derrotando na final justamente Jabeur, que deixou a quadra central do All England Club em lágrimas. Este ano, ela continua com chances de se tornar a primeira tenista árabe e africana a vencer o tradicional torneio.

A revanche contra a cazaque veio graças a sua determinação e a seu jogo variado.

Jabeur esteve a ponto de vencer o primeiro set, mas teve o serviço quebrado quando sacava para fechar a parcial em 7-5 e acabou sendo superada no tie break.

Depois, uma passada brilhante de esquerda fez a tunisiana levar o jogo para o terceiro set, que Rybakina jogou sob maior pressão.

A cazaque começou a não aproveitar seu primeiro serviço e a cometer muitos erros com as boas devoluções de Jabeur, que conseguiu duas quebras para abrir 5-1, até sacar para o jogo e confirmar a vitória.

