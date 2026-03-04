A- A+

DIA DA MULHER Jaboatão celebra o Dia da Mulher com corrida e serviços gratuitos em Piedade neste domingo (8) Evento terá percurso de cinco quilômetros e oferece exames de saúde, feira de empreendedorismo e shows

Jaboatão dos Guararapes recebe, neste domingo (8), a I Corrida Mulheres em Movimento. O evento, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, terá concentração a partir das 5h30 na Igrejinha de Piedade.



Com percurso de 5 km, a largada está prevista para as 6h, seguindo pela avenida Bernardo Vieira de Melo até a Curva do S e retornando para a Igrejinha.

Embora as 2 mil vagas para o kit oficial já tenham sido preenchidas, a organização informa que o público geral pode participar da mobilização. Para isso, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao programa de voluntariado "Amor por Jaboatão", beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviços e Cidadania

Além da prática esportiva, a manhã contará com uma estrutura de serviços na orla. O público terá acesso a exames de saúde, como aferição de pressão e teste de glicose, vacinação, orientação nutricional e serviços de beleza. No local, também será montada a Feira Espaço Mulher Empreendedora.

A programação cultural ficará por conta da cantora Cíntia Barros e do bloco lírico Flabelo do Amor, que se apresentarão ao final do percurso.

Apoio à Mulher

A iniciativa também visa divulgar a rede de proteção do município. Equipes da Secretaria Executiva da Mulher estarão no local oferecendo orientações sobre canais de denúncia e acolhimento para vítimas de violência doméstica.

A gestora do Programa de Políticas Públicas Sociais de Jaboatão, Andréa Medeiros, destaca que o evento é uma estratégia de fortalecimento da autoestima feminina: "É emblemático que no dia 8 de março as ruas do município sejam ocupadas por elas, demonstrando o protagonismo feminino e fortalecendo a autoestima", afirma.

Serviço

Data: Domingo, 8 de março

Horário: Concentração às 5h30 e largada às 6h

Local: Igrejinha de Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Participação solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis

