Corrida de rua Jaboatão recebe Corrida Centauro Desbrava no próximo domingo (7); inscrições abertas Circuito de corrida de rua retorna a Pernambuco com percursos de 5 km e 10 km

A cidade de Jaboatão dos Guararapes recebe, neste domingo (7), a corrida Centauro Desbrava. O circuito é organizado pela X3M em parceria com a Fisia, e tem largada agendada para 5h30, no Shopping Guararapes.

As inscrições partem de R$ 99,90 e estão abertas através deste link. Os corredores podem optar pelos percursos de 5km e 10km. A retirada de kit acontece no sábado (6), na Centauro do Shopping Guararapes, das 10h às 22h.

Ao garantir a inscrição, os participantes garantem descontos oferecidos pela organizadora da prova: 15% OFF em produtos selecionados no site e app da Centauro após a inscrição; e 20% OFF em todos os produtos da loja de retirada do kit.

Opções de kits

- Kit Desbravador (R$ 99,90): garante acesso à prova com o número de peito e a medalha de participação;

- Desbravador Max (R$ 149,90): número de peito, medalha e camiseta Nike;

- Kit Desbravador Profissa (R$ 209,90): número de peito, medalha, boné, camiseta Nike e um par de meias.

