Jade Barbosa anuncia gravidez nas redes sociais: "A realização de mais um sonho"

Medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, anunciou que está grávida do seu primeiro filho neste domingo (1).



Por meio de postagem nas redes sociais, a atleta divulgou a notícia ao lado do marido, Leandro Fontanesi. "A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes!", dizia na legenda.





Fora de competições desde as Olimpíadas, em julho de 2024, Jade passou por uma cirurgia no joelho direito para corrigir uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior no final do ano passado.

Por conta da recuperação, era esperado que o ano esportivo de Jade fosse reduzido em 2025. Com a gravidez, ela não participará do Mundial de Ginástica Artística, em outubro, na Indonésia.

No entanto, a ginasta não tem planos de se aposentar depois da gestação. Na verdade, o desejo de Jade é continuar com a rotina de treinos até quando for permitida e buscará retornar à ginástica artística o quanto antes.

Trajetória

Jade Barbosa foi uma peça essencial para as conquistas do Brasil na Ginástica Artística durante os Jogos Olímpicos de 2024. A mais experiente da equipe, ela participou anteriormente nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e no Rio de Janeiro, em 2016.

Ela treina pelo Flamengo e se destacou nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Jade também conquistou três medalhas (duas de prata e uma de bronze) em campeonatos mundiais.



