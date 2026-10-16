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GINÁSTICA Jade Barbosa revela detalhes dos collants da seleção de ginástica no Mundial Ginasta, que ainda não voltou a competir depois de ser mãe, é a estilista da equipe e fez seis novos modelos, três deles pensando no conjunto e com cores do Brasil

Começa nesta sexta-feira, em Roterdã, na Holanda, a caminhada da seleção brasileira feminina de ginástica artística rumo a Los Angeles-2028.



As brasileiras — Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidélis, Sophia Weisberg e Gabriela Bouças — farão o treino de pódio para o Campeonato Mundial, que distribuirá três vagas às equipes medalhistas de cada naipe. A classificatória é na segunda-feira.



Já a equipe masculina do Brasil realizou o treino de pódio na quarta-feira e inicia a disputa neste sábado. As finais vão de terça-feira a domingo.

Medalhistas de prata por equipe na edição de 2023, as brasileiras têm coleção nova de collants para encarar este desafio. Jade Barbosa, que ainda não retornou às competições após dar à luz a filha Eva, de 11 meses, é a “estilista da seleção”.



Ela conta que, por se tratar de um Mundial por equipes, os modelos foram confeccionados dentro de uma proposta coletiva. A cada edição, o Brasil faz um novo jogo de collants. Para esta edição, serão seis modelos: três pensados para o coletivo, a serem usados no treino de pódio, na classificatória e na final por equipes, e três para as possíveis finais individuais.



— Procurei a questão da unidade, de força. Tento mostrar que temos uma equipe e que estamos preparadas. Entendo que podemos contar esta história também por meio dos collants — disse Jade ao GLOBO, por telefone, enquanto amamentava Eva: — Os collants de equipe têm de vestir bem a todas, em seus diferentes corpos e preferências.

Ginástica brasileira brilhou em Paris, nas Olimpíadas de 2024. Foto: Loic Venance/AFP

Antes de pensar nas cores e modelos, a ginasta contou que estuda a comunicação visual do ginásio onde o evento acontecerá. Assim pode escolher tons que se sobressaiam. Além disso, pensa na funcionalidade, bem estar e beleza. Segundo ela, os modelos estão elegantes e com bastante pedraria:

— Tentei trazer collants que representam mais o país. E por isso destaquei as cores verde e azul. São tons diferentes dos usuais, elegantes, e com releitura de modelos antigos. Acho importante relembrar gerações que trabalharam para a gente estar nesse momento — detalhou Jade, que gosta de inovar também em recortes e tecidos: — Juntei dias que foram especiais para a gente em algumas referências. Usei o collant da Olimpíada quando fomos bronze em Paris-2024 (azul-marinho com pedras douradas), o da camisa 10 (homenagem a Marta e Pelé, com jeito de camisa de futebol) e o collant da medalha por equipes no Mundial de 2023 (preto com pedras douradas).

Rebeca Andrade competindo na trave de equilíbrio da qualificação feminina de ginástica artística durante os Jogos Olímpicos Paris 2024 . Foto: Loic Venance/AFP



Jade não tem ideia de quantas pedras foram aplicadas nos modelos. A maior preocupação é escolher bem os locais onde aplicá-las para não machucar as ginastas na hora "H". Os apliques são feitos à máquina e, de acordo com ela, não caem de jeito nenhum.

Desde 2018, a Confederação Brasileira de Ginástica tem parceria com a americana Ozone para a produção dos collants. A partir de 2022, as atletas passaram a incrementar os modelos, podendo personalizá-los. As peças deste Mundial foram levadas dos Estados Unidos direto para a Holanda, e Jade só as viu nos vídeos enviados pelas atletas.

— Para a gente, principalmente no Brasil, o suspense sobre o collant é real. A gente gosta de deixar para ser na hora, de dar o nosso recado ali, de causar impacto. E é impressionante como isso de fato faz efeito. Ele faz parte do nosso ritual. Então, não vou dar mais spoilers — brincou.

Rebeca Andrade após ficar com a medalha de ouro no solo em 2024. Foto: Lionel Bonaventure/AFP

O GLOBO teve acesso a um dos modelos, que deve ser usado nesta sexta-feira no treino de pódio, evento que definirá a estratégia da equipe. Com duas cores de azul, o collant tem manga comprida, detalhe nas costas com uma espécie de tule e pedras em azul claro e branco.



No caso das peças pensadas para as provas individuais, Jade optou por cores diferentes, seguindo a preferência das atletas. Rebeca, por exemplo, gosta de azul de qualquer tom. Já Lorrane prefere o preto, por causa do modelo do Mundial de 2023.

— Na última Olimpíada, falei sobre essa sensação de colocar o collant e se sentir segura, forte e protegida. Desenhei como se fosse uma armadura. Era para que elas se sentissem prontas para o que viesse. E em 2024 aconteceu de tudo e a gente suportou — lembra Jade, ao comentar a final por equipe, quando Flavinha se machucou no aquecimento: — É muito legal quando a gente pega o collant e percebe que "chegou o momento".

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