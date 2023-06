Jael e Jean Mangabeira desfalcam Náutico contra o Confiança

A- A+

O técnico Fernando Marchiori terá dois desfalques para o próximo jogo do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, segunda (12), contra o Confiança, no Batistão. O volante Jean Mangabeira e o atacante Jael receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.



Enquanto o volante foi advertido por uma falta, o centroavante acabou levando cartão após tirar a camisa ao comemorar o gol que marcou na vitória do Náutico por 2x0 - a outra bola na rede foi anotada por Souza, em cobrança de falta.



Sem Jean, a tendência é que Juan Gauto entre na cabeça de área. Outra possibilidade seria colocar Victor Ferraz no setor, acionando Diego Ferreira na lateral. Na frente, com a ausência de Jael, Júlio pode ganhar uma oportunidade no time principal.

“Perder qualquer atleta dentro do grupo é ruim. Ele fez comigo um jogo bom em Pouso Alegre e hoje também. Ver Jael com sorriso no rosto, brigando, segurando protegendo, se dedicando, dando ‘sprint’...isso é maravilhoso. Ele buscava o gol, o desabafo e isso acabou acontecendo. Não é a maneira mais bacana de perder um atleta, mas, com certeza, bateremos um papo com ele para não termos essas perdas”, afirmou o técnico. “Jean foi lance de jogo. Ele roda muito alto, se entrega muito. Um jogador de marcação agressiva. Mas temos peças e, no elenco, todos precisam estar prontos para, quando solicitados, darem retorno”, completou.

Veja também

Roland Garros Prima de Fernando Haddad, doping, altura: buscas por Bia Haddad disparam após vitória