A- A+

Náutico Jael já treina com bola e pode compor elenco do Náutico nas próximas partidas O 'Cruel' se recupera de uma lesão sofrida no empate por 3 a 3 contra o Ypiranga

O atacante do Náutico, Jael, lesionado no empate por 3 a 3 contra o Ypiranga-RS, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, pela Série C do Campeonato Brasileiro, pode entrar em campo nos próximos jogos do Timbu.

O médico do clube Marcelo Larrazábal, nesta terça-feira (25), relatou que Jael está no 15º dia de recuperação de uma lesão grau dois do músculo semitendíneo, além de outra de grau um em outro músculo na região posterior da coxa esquerda.

“Está evoluindo bem, realizando os trabalhos junto a fisioterapia e fazendo a transição para o campo", disse.

No twitter, o Náutico divulgou um vídeo em que mostra o atacante já treinando com bola. “Jael já deu início aos trabalhos com a fisioterapia no gramado do CT. Mais uma etapa iniciada visando a volta do cruel”.

Jael já deu início aos trabalhos com a fisioterapia no gramado do CT. Mais uma etapa iniciada visando a volta do cruel. pic.twitter.com/eJRkdSWINV — Náutico (@nauticope) July 25, 2023

Além de Jael, Marcelo Larrazábal também atualizou sobre a situação de outros atletas que estão no DM.

“Odivan teve uma entorse no joelho, uma lesão grau dois colateral medial, e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Vamos aguardar a melhora do quadro para reavaliar o atleta. Kayon está no segundo mês de reconstrução do ligamento cruzado anterior e está evoluindo bem na fisioterapia. Diego Matos está há 27 dias se recuperando de uma fratura do processo transverso da lombar, e está sem queixas de dor. Vai começar o trabalho de força com a fisioterapia”, disse.

Veja também

Futebol Sport pode ter retorno de trio para jogo contra o CRB