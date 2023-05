A- A+

Ameaças Jael relata que foi ameaçado de morte por membros da principal torcida organizada do Náutico O fato, segundo o jogador, aconteceu durante a invasão ao Centro de Treinamento alvirrubro na última sexta-feira (5); atleta prestou queixa

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (9), o atacante Jael afirmou que foi ameaçado de morte por dois membros da principal torcida organizada do Náutico. Segundo o atleta, o fato ocorreu durante a invasão ao Centro de Treinamento alvirrubro, na última sexta-feira (5)- véspera da partida contra o São José-RS.

Os jogadores estavam na sala de reunião quando aconteceu a invasão. Após um primeiro momento de conversa, um dos torcedores da torcida organizada se dirigiu a Jael: “olha bem na minha cara que eu vou te matar e sei onde você mora”. Segundo o jogador, outro torcedor também fez ameaças, além de dar um tapa na sua perna.

"Não reagi em momento algum, porque estava equilibrado e sabia o que uma atitude errada poderia ocasionar em um momento como aquele", escreve Jael em um dos trechos da nota.

O jogador informou que prestou queixa contra os dois torcedores nesta terça-feira (9).

Jael fez o primeiro gol do Náutico na vitória contra o São José-RS. Na coletiva pós-jogo, o treinador alvirrubro, Dado Cavalcanti, repudiu a invasão ao CT.

Apesar da situação no Centro de Treinamento, ele segue com o objetivo de ajudar o Náutico.

"Mesmo recebendo essas ameaças continuo com o meu pensamento em querer ajudar o Náutico a conquistar o seu maior objetivo no ano. Vou dar o meu melhor todas as vezes que entrar em campo para representar essa camisa", afirma o atleta.

Confira a nota na íntegra:

