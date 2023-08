Jael repercute vazamento de discussão entre Marchiori e Souza: "demitiria quem passou a informação"

A- A+

Após a descoberta de uma discussão nesta quarta (9) entre o técnico do Náutico, Fernando Marchiori, e o meia Souza, foi a vez de o atacante Jael se posicionar sobre o assunto e demonstrar revolta pelo fato de o problema ter vazado para a imprensa. O jogador comentou uma postagem nas redes sociais que debatia quem deveria deixar o Timbu.

"Demitiria o vagabundo que passou essa informação para vocês da imprensa. Esse sim merece ser demitido!", comentou. Em seguida, disse que a pessoa em questão era “o maior adversário”.

Entenda

Do virtual ao presencial, o ambiente no vestiário do Náutico é marcado por tensão entre os jogadores e o treinador Fernando Marchiori. O caso da vez foi registrado nesta quarta-feira (9), durante um encontro entre o elenco e o técnico, no próprio Centro de Treinamento Wilson Campos.

Na ocasião, Marchiori teria direcionado indiretas ao meia Souza, que retrucou e assim foi iniciado um bate-boca, alterando os ânimos já aflorados.

Em resposta por não ter concordado com o que ouviu, Souza disse que não mais atuaria com a camisa do clube enquanto Marchiori estivesse à frente da área técnica.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal de notícias Ge e confirmada na sequência por três atletas do Náutico à reportagem da Folha de Pernambuco.

A reportagem também entrou em contato com o treinador, que afirmou não ter tido nenhum tipo de desentendimento. "Não teve nada disso não", garantiu. O presidente do Timbu, Diógenes Braga, por sua vez, não atendeu às ligações.



