Futebol Pernambucano Jaguar vence Petrolina e segue na briga por uma vaga no mata-mata do Pernambucano Partida aconteceu nesta segunda-feira (17), nos Aflitos

O Jaguar segue sonhando no Campeonato Pernambucano 2025. Nesta segunda-feira (17), nos Aflitos, a equipe do Jaboatão dos Guararapes venceu por 2x1 o Petrolina e mantém viva a esperança de chegar na fase final da competição logo na sua temporada de estreia. Por outro lado, com mais uma derrota, a Fera Sertaneja amarga o rebaixamento.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo Jaguar. Aos 30 minutos, pelo lado direito de ataque, Pedro Maycon achou Grafite, que por sua vez encontrou Daniel Bahia na entrada da área. O camisa 9 recebeu de costas para marcação, girou e bateu no cantinho, dando a vantagem para o time jaboatanense.

No início da segunda etapa, logo aos três minutos, o Petrolina chegou ao empate. A Fera chegou pelo lado esquerdo com um cruzamento na área, como um elenco surpresa, Marquinhos chegou cabeceando, a bola bateu em Tallys e morreu no fundo do gol.

Mas aos 15, o Jaguar encontrou o gol da vitória, e que golaço. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou escorada na entrada da área, o lateral Marquinhos chegou de frente e soltou a bomba para desempatar e dar números finais para o duelo.

Com os três pontos, o Jaguar renasce na competição, chegando aos oito pontos, ultrapassando o Central e saindo da zona de rebaixamento. O resultado estabeleceu o rebaixamento de dois times sertanejos. O do próprio Petrolina, lanterna com três pontos e ainda sem vitórias, e do Afogados, vice-lanterna, também sem vitória e apenas cinco pontos.

