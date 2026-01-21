Jaguar x Náutico: confira escalações e onde assistir

A- A+

O Clássico dos Clássicos já é passado. O das Emoções ainda é futuro. No meio deles, está o duelo diante do Jaguar. Nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, o Náutico visita a equipe de Jaboatão dos Guararapes, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.









Cenário

Se vencer, o Náutico já estará garantido nas quartas de final do Pernambucano. Além disso, ampliaria a atual liderança e se aproximaria também de um lugar direto na semifinal. Para o confronto diante do Jaguar, os alvirrubros devem poupar alguns titulares que golearam o Sport por 4x0, nos Aflitos, na rodada anterior.

“Baseado no que construímos de elenco e na gestão do grupo de jogadores com relação à minutagem, temos que levar alguns aspectos em consideração para pensar nas mudanças. São aspectos físicos, mas esses não são os principais. Estamos somente com três jogos e colocar atletas para repetir até quinta ou sexta partidas não há grande risco. A partir daí há um risco maior de lesão. Com certeza, o motivo é de gestão de elenco e observação de atletas, dando minutagem”, iniciou.

“Quando a gente fala sobre rodar o elenco, se utiliza ou não força total, é preciso dizer que a força total nossa é o elenco. Sempre estaremos assim dentro dos jogos, independente de quem a gente for utilizar. Colocamos todos os atletas em um minutagem de aspectos táticos, físicos e técnicos bem similares, tornando o grupo homogêneo através do treinamento, com um padrão de jogo claro independente de quem jogue”, declarou.



Mudanças

Recuperando de uma virose, o lateral-direito Arnaldo pode ser um dos poupados, dando lugar a Reginaldo. O volante Samuel, com dois amarelos, também é outro que pode ficar fora do jogo, com Ramon e Auremir brigando pelo espaço.

Na frente, o atacante Juninho, recuperado de lesão no joelho, poderia pintar na lista de relacionados. Segundo o treinador, porém, o jogador ainda vai aguardar um pouco para estrear pelo Náutico.

“Gostaria muito (de utilizar Juninho), baseado no treinamento dele. Ele performou com um volume de quase 5,5 quilômetros, 400 metros em alta intensidade e seis sprints, participando de todas as ações, com exceção das que tiveram confronto. Quando ele terminou o treino, batemos um papo sobre alguns aspectos e a gente disse que nem parece que ele fez cirurgia e que está há dois meses sem jogar. A única coisa que ele reclamou foi que precisava de tempo de bola. Mas não é o caso de ser utilizado no próximo jogo”, informou.

Ficha técnica

Jaguar

Igor Leonardo; Fabrício, Nilson Junior, Ruan Pablo, Erick; Gil Mineiro, Paulo Miranda, Jailton; Edson Pernambuco, Medina e Jerfferson. Técnico: Toninho Pesso

Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri; Auremir, Wenderson e Dodô; Jonas Toró, Felipe Saraiva e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 20h

Árbitro: José Woshigton. Assistentes: José Romão e Victor Lavor

Transmissão: Canal GOAT

Veja também