Jaguar x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

O jogo entre Jaguar e Santa Cruz opõem times em situações distintas na tabela do Campeonato Pernambucano. O duelo acontece nesta sexta-feira (07), a partir das 20h, na Arena de Pernambuco, válido pela 7ª rodada do torneio.

Chegando na liderança com 13 pontos conquistados, o Santa pode encaminhar a classificação à fase final do Estadual ainda nesta rodada. Por outro lado, o Jaguar entra pressionado, na 8ª posição, primeiro dentro da zona de rebaixamento e somente cinco pontos ganhos.

Tricolor

A confiança e o otimismo estão em alta no Arruda. O Santa Cruz venceu dois dos adversários mais complicados nas últimas partidas: Retrô e Sport.

Como consequência, restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Tricolor figura como um dos favoritos a conquistar vaga direto para semifinal, fato que não acontece desde 2020. O atacante Everton Felipe comentou a prioridade coral do momento.

“Está sendo muito importante esse momento. O Pernambucano é um campeonato difícil e vamos continuar trabalhando para manter esse momento e conseguir a classificação direto para semifinal, essa é a nossa primeira meta”, comentou.

Para seguir liderando o Estadual, o Santa tem que fazer algo que não conseguiu até agora, conquistar uma vitória como visitante. Até o momento, a Cobra Coral empatou diante do Decisão e perdeu para o Náutico. O elenco espera outro duelo complicado pela frente.

“Todos os jogos são difíceis. O professor Itamar está passando os conteúdos para esse duelo, vai ser complicado, vamos trabalhar para fazer um bom jogo, conseguir os três pontos e continuar na liderança”, declarou o atacante Everton Felipe.

No time que deve começar como titular, a principal novidade deve ser o retorno do meia Matheus Melo, atleta que cumpriu suspensão na última rodada. Quem deve perder espaço com isso é Israel, lateral que vinha sendo improvisado no meio.

No ataque, o time teve duas boas atuações sem um centroavante de origem. Caso opte por utilizar o esquema mais uma vez, Itamar deve escolher entre Douglas Skilo ou Vini Moura para fazer dupla com Thiaguinho.

Jaguar

Pelo lado do clube jaboatonense, a rodada pode ser decisiva para as pretensões da equipe. Uma vitória pode significar um lugar dentro do grupo dos seis classificados ao mata-mata, já um resultado que não seja o triunfo pode afundar mais o time na zona de rebaixamento.

Para ir atrás desses três importantes pontos, o Jaguar conta com os gols de Pedro Maycon, artilheiro do Pernambucano até aqui. O atacante já balançou as redes em cinco oportunidades e participou de quase todos os gols da equipe.

Ficha técnica - Jaguar x Santa Cruz

Jaguar: Everton; Jadiel, Tallys, Marcelo Amaral (João Rocha) e Eduardo Brito; Anderson, Brendon, Daniel Bahia e Thalisson; Pedro Maycon e Halef Pitbull. Técnico: Pedro Manta.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli, João Pedro e Matheus Melo; Thiaguinho e Douglas Skilo (Vini Moura). Técnico: Itamar Schülle

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa

4° Árbitro: Pedro Victor

Transmissão: Canal Goat e FPF TV (Youtube)

