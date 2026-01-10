Jaguar x Sport: confira escalações e onde assistir
Confronto será na Arena de Pernambuco, neste sábado (10), pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano
Ano novo, vida nova? Se depender do torcedor do Sport, sim. Deixando para trás as frustrações de 2025 e mirando uma reação em 2026, o Leão inicia neste sábado (10) a primeira das quatro competições da temporada, o Campeonato Pernambucano. Na estreia, o Leão enfrenta o Jaguar, na Arena de Pernambuco.
Compromisso duplo
O Sport, aliás, entrará duas vezes em campo no mesmo dia. O time principal jogará às 15h30, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, contra o Botafogo-PB. A decisão foi para dar mais tempo de preparação física e técnica para o grupo, que precisou regressar aos trabalhos em um espaço mais curto que o normal, já que a reapresentação oficial foi no dia 29 de dezembro do ano passado, menos de um mês desde o fim do Brasileirão.
Enquanto isso, será o sub-20 quem terá a missão de representar o Sport na abertura do Estadual. A equipe fez dois jogos-treino na pré-temporada. No primeiro, o Leão foi goleado por 4x1 pelo Maguary, no estádio Arthur Tavares, em Bonito. No mais recente, venceu o Serra Branca-PB por 2x1, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.
"A expectativa é enorme, gigante para todos nós. Já é o segundo ano que mantém o formato (iniciando Estadual com atletas da base) e todos envolvidos pensam em representar bem o clube. Agradeço pela oportunidade. Todos os profissionais que estão aqui sonham com esse momento e vejo com muita naturalidade esse processo. Estamos sempre pensando em crescer aqui dentro. Vejo também os atletas com a cabeça boa, com desejo de representar bem o clube. Os trabalhos estão sendo feitos para todos reconhecerem o valor que eles têm", disse o técnico Alexandre Silva, que comanda o sub-20. O time principal é treinado por Roger Silva.
Na história, Jaguar e Sport se enfrentaram apenas uma vez. No Estadual passado, na Ilha do Retiro, o Leão goleou por 4x1, com gols de Paciência (2), Gustavo Coutinho e Lenny Lobato. Pedro Maycon, que terminou como artilheiro do torneio no ano passado, com seis gols, marcou para os visitantes.
Jaguar
A equipe de Jaboatão dos Guararapes tem alguns velhos conhecidos do futebol pernambucano. No ataque, o clube terá Leo Magoh, formado na base do Náutico e que atuou em dois jogos pela equipe de Rosa e Silva em 2025, o volante Gil Mineiro, que defendeu o Alvirrubro em 2015 e o Salgueiro em 2013, além do meia Lelê, que já vestiu as camisas do Timbu e do Santa Cruz anos atrás.
O Jaguar também terá a presença de Vittinho Juba, irmão do lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia e com passagem pelo Sport. O time será comandado por Toninho Pesso, que trabalhou no Flamengo de Arcoverde no Estadual passado.
Ficha técnica
Jaguar
Juca; Nilson, Jerffeson, Jackson e Guilherme; Anderson, David, Lucas e Lelê; Léo Magoh e Gabriel Dinamite. Técnico: Antônio Pesso
Sport
Adriano; Adriel, Marcelo Ajul, Matheus Henrique e Samuel; Lucas, Luciano, Pedro e Augusto Pucci; Micael e Dieguinho. Técnico: Alexandre Silva
Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Horário: 17h
Árbitro: Deborah Cecília. Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique
Transmissão: Canal GOAT