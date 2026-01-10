A- A+

Ano novo, vida nova? Se depender do torcedor do Sport, sim. Deixando para trás as frustrações de 2025 e mirando uma reação em 2026, o Leão inicia neste sábado (10) a primeira das quatro competições da temporada, o Campeonato Pernambucano. Na estreia, o Leão enfrenta o Jaguar, na Arena de Pernambuco.





Compromisso duplo



O Sport, aliás, entrará duas vezes em campo no mesmo dia. O time principal jogará às 15h30, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, contra o Botafogo-PB. A decisão foi para dar mais tempo de preparação física e técnica para o grupo, que precisou regressar aos trabalhos em um espaço mais curto que o normal, já que a reapresentação oficial foi no dia 29 de dezembro do ano passado, menos de um mês desde o fim do Brasileirão.



Enquanto isso, será o sub-20 quem terá a missão de representar o Sport na abertura do Estadual. A equipe fez dois jogos-treino na pré-temporada. No primeiro, o Leão foi goleado por 4x1 pelo Maguary, no estádio Arthur Tavares, em Bonito. No mais recente, venceu o Serra Branca-PB por 2x1, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.



"A expectativa é enorme, gigante para todos nós. Já é o segundo ano que mantém o formato (iniciando Estadual com atletas da base) e todos envolvidos pensam em representar bem o clube. Agradeço pela oportunidade. Todos os profissionais que estão aqui sonham com esse momento e vejo com muita naturalidade esse processo. Estamos sempre pensando em crescer aqui dentro. Vejo também os atletas com a cabeça boa, com desejo de representar bem o clube. Os trabalhos estão sendo feitos para todos reconhecerem o valor que eles têm", disse o técnico Alexandre Silva, que comanda o sub-20. O time principal é treinado por Roger Silva.



Na história, Jaguar e Sport se enfrentaram apenas uma vez. No Estadual passado, na Ilha do Retiro, o Leão goleou por 4x1, com gols de Paciência (2), Gustavo Coutinho e Lenny Lobato. Pedro Maycon, que terminou como artilheiro do torneio no ano passado, com seis gols, marcou para os visitantes.

Jaguar



A equipe de Jaboatão dos Guararapes tem alguns velhos conhecidos do futebol pernambucano. No ataque, o clube terá Leo Magoh, formado na base do Náutico e que atuou em dois jogos pela equipe de Rosa e Silva em 2025, o volante Gil Mineiro, que defendeu o Alvirrubro em 2015 e o Salgueiro em 2013, além do meia Lelê, que já vestiu as camisas do Timbu e do Santa Cruz anos atrás.



O Jaguar também terá a presença de Vittinho Juba, irmão do lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia e com passagem pelo Sport. O time será comandado por Toninho Pesso, que trabalhou no Flamengo de Arcoverde no Estadual passado.



Ficha técnica



Jaguar

Juca; Nilson, Jerffeson, Jackson e Guilherme; Anderson, David, Lucas e Lelê; Léo Magoh e Gabriel Dinamite. Técnico: Antônio Pesso



Sport

Adriano; Adriel, Marcelo Ajul, Matheus Henrique e Samuel; Lucas, Luciano, Pedro e Augusto Pucci; Micael e Dieguinho. Técnico: Alexandre Silva



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Deborah Cecília. Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique

Transmissão: Canal GOAT

