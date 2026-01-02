Jair Ventura, Nelsinho Baptista e Roger Machado: inspirações para Roger Silva no Sport

A- A+

Com pouco menos de cinco anos de carreira como técnico, Roger Silva ainda está dando os primeiros passos na nova função no futebol. Após passagens por clubes como Athletic e Londrina, com dois acessos à Série B, a missão atual do comandante será a de colocar mais um clube em uma divisão acima. No caso, fazer o Sport regressar à Série A. Para isso, o treinador se inspira em outros colegas de profissão. Um deles, com uma relação especial construída há quase 20 anos.



Espelhos



“Trago a energia de Nelsinho (Baptista). Ele sempre teve uma energia alta e isso nos levou à conquista de 2008, tirando o melhor de todo mundo”, contou Roger. À época, o hoje treinador e ex-atacante foi comandado pelo profissional na campanha do título da Copa do Brasil.

Na preparação para se tornar treinador, Roger também destacou outro profissional que ajudou na construção da compreensão tática do jogo. “Procurei estudar muito. No começo da carreira, fiquei uns dias com Roger Machado, que é uma das minhas referências. Fiquei 15 dias no Grêmio para entender porque jogar apoiado, ter ataque à linha. Não sou um cara fascinado em números. Eles precisam conversar com o campo, mas gosto deles. Continuo estudando, buscando informações para o campo conversar com os números”, citou.

“Hoje, temos de ter um contato mais direto com os atletas, mais olho no olho, mas não acredito nessa coisa de ‘paizão’, de proteger o tempo todo. O futebol que praticamos hoje é de dupla responsabilidade, da comissão e do atleta. Trago boas memórias de cada um. Tenho também a simplicidade do Jair (Ventura), que me treinou no Botafogo. É meu amigo e me ligou para me dar parabéns e desejar boa sorte”, completou.

A estreia oficial de Roger no comando do Sport será no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano.

Veja também