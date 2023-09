Jairo Rocha adota discurso pacificador e afirma que Santa Cruz terá eleições antecipadas

A- A+

“Agir e fazer para depois falar”. Foram com essas palavras que Jairo Rocha assumiu a presidência do Santa Cruz, na tarde desta quarta-feira (27). Em coletiva concedida no salão nobre da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o mandatário falou sobre os próximos passos do clube e adotou discurso pacificador para encerrar os atritos com o Conselho Deliberativo coral, visando antecipar as eleições do Tricolor.

Jairo deixou claro que não pretende se candidatar ao pleito coral. Além disso, salientou ter sido pego de surpresa com a saída de Antônio Luiz Neto do cargo. "Eu fiquei muito surpreso (com a renúncia de ALN). Não aceito qualquer coisa que não vá de encontro ao estatuto do clube e não tenho interesse no Santa Cruz para tirar proveito, muito pelo contrário. Já fui convidado para ser candidato outras vezes, mas não quero", enfatizou, antes de pregar transparência ao torcedor.

"Transparência total com SAF e antecipação de eleição urgentemente. Transparência e união. Essas eram características que sempre houveram no Santa Cruz, que nunca teve isso que aconteceu agora. Isso vai ser resolvido. Nós estamos estudando agora (a antecipação das eleições). Tive uma reunião ontem (terça) com Eduardo Paurá (advogado da Recuperação Judicial) e toda a equipe, hoje (quarta) de novo. Tudo aquilo que estiver dentro do estatuto, não tem porque não fazer. Estamos abertos a fazer aquilo que for possível para o Santa Cruz andar. Não pode parar é parar e deixar ele travado", completou Jairo.

Segundo o presidente da FPF, Evandro Carvalho, a renúncia de Antônio Luiz Neto será homologada ainda nesta quarta-feira, no intuito de dar entrada na efetivação de Jairo Rocha. A agilidade no processo busca antecipar as eleições do Tricolor com garantias jurídicas.

“Vamos homologar uma antecipação de eleição e vamos tentar adiantar o rito. Nós temos que fazer a eleição agora em outubro e vamos precisar, naturalmente, de uma manifestação do Deliberativo e do Executivo para homologar através dos representantes legais. Assim, poderíamos legalmente, com o aval de um juiz, a antecipação das eleições para que não haja o risco de qualquer candidato ou terceiro entrar com uma ação para não homologar a eleição”, disse o mandatário da FPF.

Com o discurso de pacificar o clube, Jairo ressaltou estar buscando o melhor diálogo possível com o Conselho Deliberativo, com o objetivo de agilizar os próximos passos para o futuro do clube. Narrativa que foi reforçada pelo presidente do CD, Marino Abreu. Segundo o responsável pelo Deliberativo, uma conversa entre os poderes aconteceu de forma prévia para aparar as arestas.

“Ficamos felizes por essa porta aberta e por ter uma oportunidade de conciliação pelo melhor para o Santa Cruz. Mas vamos com calma, pois o ambiente que estava não era bom para ninguém, não era bom para o Santa Cruz. Já conversei com o presidente Jairo e estamos à disposição para caminhar juntos pelo clube”, disse Marino Abreu.

