Jake Paul, desafiante de Mike Tyson, passou por transformação física radical; veja fotos

Rival do Mike Tyson no combate do próximo dia 30 de julho, o americano Jake Paul, que possui mais de 20 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e 26 milhões de seguidores no Instagram, chamou a atenção por sua incrível transformação física. Quando surgiu na Internet, o influenciador tinha um porte físico mais franzino, mas anos depois apareceu mais forte e totalmente diferente.

Jake Paul em 2017 (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em 2016, Jake Paul foi a estrela de um seriado de comédia do Disney Channel, mas sua transformação corporal realmente só começou quando ele decidiu migrar para o boxe e ganhar a vida como lutador — ainda em eventos amadores, o lutador-youtuber começou a lutar contra outros produtores de conteúdos e ganhou muita notoriedade no cenário.

Jake Paul revelou ao jornal inglês Daily Mail, em 2021, como funcionava a sua rotina para se tornar um boxeador profissional e que, consequentemente, foi fundamental para sua transformação corporal. Ele contou que treinava diariamente e que chegou a ficar um tempo sem ter relações sexuais com sua namorada.

"Treino diariamente, às vezes seis, sete dias por semana. Estou correndo de oito a onze quilômetros. Estou fazendo milhares de flexões, abdominais todos os dias, exercícios para o pescoço... Estou boxeando, batendo no saco de pancadas, batendo no saco de velocidade, estou lutando 2, 3 vezes por semana contra campeões mundiais, estou fazendo ioga, como frango e vegetais e elimino todas as coisas ruins. Estou completamente sóbrio e só posso fazer sexo uma vez por semana" disse Jake Paul, ao falar de sua transformação corporal.

Jake Paul após a transformação física (Foto: Reprodução)

Agora, depois de quase cinco anos e apenas seis lutas profissionais, Jake Paul é um dos lutadores mais ricos do planeta. Hoje, segundo o site 'Celebrity Net Worth', Paul teria um patrimônio líquido de 80 milhões de dólares (cerca de R$398 milhões, na cotação atual).

Jake Paul x Mike Tyson

Um serviço de streaming confirmou, no início do mês, o embate entre uma das maiores lendas do Boxe, o lutador peso-pesado Mike Tyson, de 57 anos, contra o YouTuber Jake Paul, 27, que começou a explorar o mundo dos esportes de combate.

Com 30 anos de diferença entre os dois lutadores, a disputa será no AT&T Stadium, em Dallas, no dia 20 de julho e contará com transmissão da Netflix. O lugar tem capacidade para até 80 mil pessoas.

