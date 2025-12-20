A- A+

Boxe Jake Paul sofre duas fraturas na mandíbula, mas já prevê retorno ao ringue: "Me deem Canelo" Youtuber foi nocauteado em luta contra o ex-campeão peso pesado Anthony Joshua

Derrotado por nocaute após receber um forte direto de direita do ex-campeão peso pesado Anthony Joshua no sexto assalto, na arena Kaseya Center de Miami, nesta sexta-feira, Jake Paul foi encaminhado ao hospital após a luta, onde teve constatada duas fraturas na mandíbula.



O youtuber publicou em suas redes sociais, neste sábado, um vídeo ao lado do irmão, Logan, deitado em um quarto de hospital, agradecendo o apoio dos fãs, e, na sequência, uma radiografia de sua boca, mostrando as lesões.

"Fratura dupla na mandíbula", escreveu Paul, disposto a retornar o mais breve possível. "Me deem Canelo em 10 dias", acrescentou.



A provocação de Paul ao astro Saul "Canelo" Alvarez, campeão dos super-médios, é mais uma tentativa de atraí-lo ao ringue.

No início do ano, o youtuber acusou o pugilista mexicano de ter rompido um contrato assinado para um combate - Canelo, que sempre desdenhou do americano, fez um acordo de quatro lutas na Arábia Saudita.

Nikisa Bidarian, CEO da Most Valuable Promotions, promotora do lutador, porém, tranquilizou sobre seu estado de saúde. "Ele está bem, dirigiu até o hospital", disse.

"Acho que o tempo de recuperação, segundo os médicos e cirurgiões com quem já conversamos, é de quatro a seis semanas."

Veja também