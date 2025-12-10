A- A+

Basquete Jalen Brunson faz 35 pontos, Knicks batem Raptors e vão à semi da NBA Cup pela 1ª vez Knicks enfrentarão o Orlando Magic na semifinal do torneio

Com uma grande atuação de Jalen Brunson, o New York Knicks fez história na noite desta terça-feira ao derrotar o Toronto Raptors por 117 a 101 em jogo realizado na Sotiabank Arena. O resultado colocou a equipe pela primeira vez nas semifinais da NBA Cup.

A partida teve um destaque absoluto: o armador Jalen Brunson. Ele foi o cestinha do confronto e impôs um ritmo intenso ao marcar 20 dos seus 35 pontos ainda no primeiro quarto.

Com um "double-double", Karl-Anthony Towns emplacou 14 pontos e pegou 16 rebotes ajudando na construção do triunfo. Embalada, a franquia de Nova York venceu quatro compromissos seguidos e oito dos últimos nove duelos.

O New York Knicks foi o único time a chegar às quartas de final em todas as três edições do torneio, mas sempre fracassou ao tentar passar à semifinal da competição.

O seu adversário na próxima fase já está definido e será o Orlando Magic, que também jogou nesta terça-feira e contou com o apoio de sua torcida para superar o Miami Heat por 117 a 108 no Kia Center. O confronto entre os dois times está marcado para sábado, em Las Vegas.

Desmond Bane igualou a sua melhor marca na temporada ao assinalar 37 pontos na vitória de sua equipe. Com seis cestas triplas convertidas, ele liderou seu time, que teve uma vitória controlada e carimbou a sua vaga às semifinais da NBA Cup sem maiores sustos.

Confira as partidas da rodada da noite desta terça-feira da NBA CUP:

Orlando Magic 117 x 108 Miami Heat

Toronto Raptors 101 x 117 New York Knicks

Veja também