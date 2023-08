A- A+

Copa do Mundo Feminina Jamaica faz vaquinha para jogar Copa do Mundo e técnico celebra classificação: "Tomar umas cervejas" Com o empate em 0 a 0 contra o Brasil, as jamaicanas passaram para o mata-mata pela primeira vez em Mundiais

Algoz do Brasil na Copa do Mundo feminina de 2023, a Jamaica precisou de uma vaquinha para chegar na disputa do Mundial da Austrália e Nova Zelândia. As jamaicanas passaram às oitavas de final no grupo F junto com a França.

No mês de abril, Sandra Phillips-Brower, mãe da meia Havana Solaun, criou uma vaquinha para arrecadar fundos para as jogadoras. Até um dia antes do duelo contra o Brasil, a campanha juntou US$ 52 mil (R$ 246 mil). A meta é de US$ 100 mil (R$ 473 mil).

Em junho, um mês antes do início da Copa do Mundo, as jogadoras da seleção jamaicana divulgaram uma carta aberta nas redes sociais criticando a falta de investimento por parte da federação.

Apesar da relação ruim com a federação, a Jamaica conseguiu fazer história na Copa do Mundo. Essa é a segunda participação em Mundiais e foi a primeira classificação às oitavas de final. Em 2019, a seleção jamaicana foi eliminada na fase de grupos com três derrotas.

O resultado histórico contra o Brasil animou o treinador Lorne Donaldson. "A gente vai tomar umas cervejas e é isso. A gente celebra assim. Esta é uma das melhores sensações que já tive na minha vida".

Veja também

Copa do Mundo Feminina "Até de vergonha", diz Ary Borges sobre sentimento após eliminação do Brasil na Copa do Mundo