COPA DO MUNDO FEMININA Jamaica vence o Panamá, assume vice-liderança do Grupo F e complica a vida do Brasil na Copa Com o resultado, as panamenhas estão eliminadas do torneio

Panamá e Jamaica entraram em campo neste sábado (29), pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina e o resultado terminou favorável para as jamaicanas. Aos 11 minutos do segundo tempo, Alysson Swabi subiu mais do que todos na área, após escanteio, e marcou o gol da vitória do time, que chegou à ivce-liderança do Grupo F.



Com o resultado, o Panamá, que já havia sido goleado na estreia para o Brasil, está eliminado desta edição da Copa do Mundo. Já a Jamaica fica atrás apenas da França, que também tem quatro pontos após vencer a seleção brasileira, neste sábado, por 2 a 1.

Assim, o Grupo F segue mais embolado do que nunca e a próxima partida será decisiva para definir a classificação para a próxima fase. O Brasil, que começou a rodada como líder, caiu para a terceira posição, e precisa vencer a Jamaica, na próxima quarta-feira (02/06), às 7h, para se classificar para as oitavas de final sem sustos.



Já a França volta à campo também na quarta-feira, às 9h30, para enfrentar o Panamá, que cumpre tabela. As francesas precisam da vitória para não só encaminharem classificação, mas também encaminharem a primeira posição do grupo sem grandes dificuldades.

FICHA DO JOGO

Panamá 0

Bailey; Natis; Castillo; Pinzon; Cedeno e Baltrip-Reyes (Jaen); Salazar (Quintero), Gonzalez (Montenegro), Tanner e Cedeno (Riley); Cox. Técnico: Ignacio Quintana

Jamaica 1

Spencer; Chantelle Swabi, Blackwood, Cameron (Wiltshire) e Alisson Swaby; Sampson, Spence e Primus (McNamara); Brown (Washington), Carter (Matthews) e Mackenna (Simmonds). Técnico: Lorne Donaldson

Local: Estádio Retangular de Perth, na Austrália

Árbitros:Kateryna Monzul; Maryna Striletska, Paulina Baranowska e Akona Zenith Makhalima

Gols: Alysson Swaby (Jamaica)

Cartões amarelos: Salazar, Cedeno (Panamá) | Blackwood (Jamaica)

