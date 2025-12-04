A- A+

BASQUETE Jamal Murray faz 52 pontos e comanda Denver Nuggets em vitória sobre o Indiana Pacers na NBA "Só queria jogar e me divertir. Faço isso há tanto tempo", comentou o canadense

De dúvida para o início da partida aos holofotes de uma atuação impecável. Este foi o roteiro que Jamal Murray cumpriu para se tornar o destaque da vitória do Denver Nuggets sobre o Indiana Pacers pelo placar de 135 a 120 na noite desta quarta-feira (3), no Gainbridge Fieldhouse, pela temporada regular da NBA.

Apenas 48 horas depois de torcer o tornozelo direito, o armador entrou em quadra e deu à resposta que os torcedores esperavam. Ele anotou 52 pontos, sua melhor marca na temporada, e acertou incríveis dez cestas triplas de 11 tentativas para levar o seu time à vitória.

Questionado sobre o que passou pela cabeça quando seus arremessos iam sendo convertidos, ele foi direto ao ponto. "Continue arremessando. Só queria jogar e me divertir. Faço isso há tanto tempo", afirmou o jogador cercado pelos repórteres ao fim do jogo.

A sua performance despertou também a admiração dos companheiros, que reconheceram a jornada iluminada de Murray. "Foi só dar a bola para ele e esperar que o trabalho (de converter os chutes) fosse feito", comentou o armador Bruce Brown.

Apesar do excelente aproveitamento na parte ofensiva, Murray disse que o ponto de partida dos Nuggets para triunfar fora de casa foi a boa atuação da defesa durante o duelo.

"Para mim, a defesa alimenta o ataque. Sei que quando estamos em meia quadra, executamos bem e compartilhamos a bola. Mas acho que quando defendemos com eficiência, impedimos a reação do time adversário", afirmou o protagonista da noite.

Nikola Jokic foi um coadjuvante de luxo na casa do rival ao anotar 24 pontos e pegar 13 assistências. Já pelo lado da franquia de Indiana, o maior pontuador da equipe foi Pascal Siakam (23).

Em um outro confronto bastante disputado, De’Aaron Fox (terminou como cestinha da partida ao fazer 31 pontos) converteu dois lances livres a pouco mais de um segundo do fim e ajudou o San Antonio Spurs a vencer o Orlando Magic por 114 a 112, no Kia Center.

Outro destaque da jornada foi Karl-Anthony Towns. Ele anotou 35 pontos, pegou 18 rebotes e ajudou o New York Knicks a consolidar mais um resultado positivo no triunfo de 119 a 104 sobre o Charlotte Hornets, em partida realizada no Madison Square Garden.

Confira os jogos da noite desta quarta-feira

Cleveland Cavaliers 110 x 122 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 120 x 135 Denver Nuggets

Orlando Magic 112 x 114 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 92 x 115 Los Angeles Clippers

New York Knicks 119 x 104 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 103 x 113 Brooklyn Nets

Houston Rockets 121 x 95 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 113 x 109 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 118 x 108 Miami Heat

Acompanhe as partidas desta quinta-feira

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Washington Wizards x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Veja também