Jamal Murray faz 52 pontos e comanda Denver Nuggets em vitória sobre o Indiana Pacers na NBA
"Só queria jogar e me divertir. Faço isso há tanto tempo", comentou o canadense
De dúvida para o início da partida aos holofotes de uma atuação impecável. Este foi o roteiro que Jamal Murray cumpriu para se tornar o destaque da vitória do Denver Nuggets sobre o Indiana Pacers pelo placar de 135 a 120 na noite desta quarta-feira (3), no Gainbridge Fieldhouse, pela temporada regular da NBA.
Apenas 48 horas depois de torcer o tornozelo direito, o armador entrou em quadra e deu à resposta que os torcedores esperavam. Ele anotou 52 pontos, sua melhor marca na temporada, e acertou incríveis dez cestas triplas de 11 tentativas para levar o seu time à vitória.
Questionado sobre o que passou pela cabeça quando seus arremessos iam sendo convertidos, ele foi direto ao ponto. "Continue arremessando. Só queria jogar e me divertir. Faço isso há tanto tempo", afirmou o jogador cercado pelos repórteres ao fim do jogo.
A sua performance despertou também a admiração dos companheiros, que reconheceram a jornada iluminada de Murray. "Foi só dar a bola para ele e esperar que o trabalho (de converter os chutes) fosse feito", comentou o armador Bruce Brown.
Apesar do excelente aproveitamento na parte ofensiva, Murray disse que o ponto de partida dos Nuggets para triunfar fora de casa foi a boa atuação da defesa durante o duelo.
"Para mim, a defesa alimenta o ataque. Sei que quando estamos em meia quadra, executamos bem e compartilhamos a bola. Mas acho que quando defendemos com eficiência, impedimos a reação do time adversário", afirmou o protagonista da noite.
Nikola Jokic foi um coadjuvante de luxo na casa do rival ao anotar 24 pontos e pegar 13 assistências. Já pelo lado da franquia de Indiana, o maior pontuador da equipe foi Pascal Siakam (23).
Em um outro confronto bastante disputado, De’Aaron Fox (terminou como cestinha da partida ao fazer 31 pontos) converteu dois lances livres a pouco mais de um segundo do fim e ajudou o San Antonio Spurs a vencer o Orlando Magic por 114 a 112, no Kia Center.
Outro destaque da jornada foi Karl-Anthony Towns. Ele anotou 35 pontos, pegou 18 rebotes e ajudou o New York Knicks a consolidar mais um resultado positivo no triunfo de 119 a 104 sobre o Charlotte Hornets, em partida realizada no Madison Square Garden.
Confira os jogos da noite desta quarta-feira
Cleveland Cavaliers 110 x 122 Portland Trail Blazers
Indiana Pacers 120 x 135 Denver Nuggets
Orlando Magic 112 x 114 San Antonio Spurs
Atlanta Hawks 92 x 115 Los Angeles Clippers
New York Knicks 119 x 104 Charlotte Hornets
Chicago Bulls 103 x 113 Brooklyn Nets
Houston Rockets 121 x 95 Sacramento Kings
Milwaukee Bucks 113 x 109 Detroit Pistons
Dallas Mavericks 118 x 108 Miami Heat
Acompanhe as partidas desta quinta-feira
Philadelphia 76ers x Golden State Warriors
Washington Wizards x Boston Celtics
Brooklyn Nets x Utah Jazz
Toronto Raptors x Los Angeles Lakers
New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves