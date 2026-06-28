James exalta Cristiano Ronaldo e explica abraço: "É um exemplo para todos"

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Miami, 28 (AE) - A partida entre Portugal e Colômbia na noite deste sábado (27), na Copa do Mundo, marcou o reencontro de dois jogadores que são referências do esporte em seus respectivos países. Cristiano Ronaldo e James Rodríguez, que jogaram juntos no Real Madrid, foram vistos conversando antes do confronto.



Em entrevista à ESPN, o meia colombiano falou sobre o reencontro e exaltou o astro da seleção portuguesa.



"Ele é um grande amigo dos tempos do Real Madrid e também uma ótima pessoa. Nos tornamos grandes amigos. Eu sempre ia à casa dele. É uma pessoa incrível e um exemplo para todos. Veja o físico que ele tem aos 41 anos, o que ele faz. É um grande atleta. É alguém que admiro muito e por quem tenho muito carinho".



No confronto entre os dois craques, o placar se manteve sem alterações, e com atuação discreta de Cristiano Ronaldo, enquanto James criou boas jogadas pela Colômbia. Por outro lado, quem teve o protagonismo foi o goleiro português Diogo Costa, que realizou diversas intervenções durante a partida e garantiu o ponto para Portugal.



As duas seleções estão classificadas para a fase de 16 avos. Os portugueses retornam aos gramados na quinta-feira (02), às 20h, contra a Croácia, no BMO Field, em Toronto, no Canadá. A Colômbia tem a Gana como próximo adversário na sexta-feira (03), às 22h30, no Arrowhead Stadium, em Kansas, nos Estados Unidos.

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