A- A+

CRIME James Harden, astro da NBA, é preso nos EUA por porte ilegal de armas, diz site Armador do Cleveland Cavaliers estava saindo de um bar em Houston, no Texas, acompanhado de um grupo de amigo

O jogador do Cleveland Cavaliers e astro da NBA, James Harden foi preso na madrugada deste sábado por porte ilegal de armas.

O armador portava uma arma de fogo sem coldre no carro e estava saindo de um bar em Houston, no Texas, acompanhado de um grupo de amigos, antes da prisão. As informações são do site TMZ, dos Estados Unidos.

As autoridades alegaram que a arma portada pelo jogador de basquete "estava à vista e sem um coldre (uma espécie de proteção)". Até o momento da publicação desta reportagem, o atleta não se manifestou sobre o caso.

Harden foi liberado sob pagamento de fiança na manhã, mas terá que responder judicialmente.

O jogador tem uma audiência marcada para o dia 22 de junho no tribunal, para a leitura das acusações.

O jogador atua na liga desde 2009, quando ingressou no Oklahoma City Thunder como a terceira escolha geral do draft e já foi eleito MVP da NBA em 2018, apesar de nunca ter conquistado a liga americana de basquete.

Nesta temporada, o Cleveland Cavaliers foi eliminado nos playoffs da Conferência Leste no mês passado, contra o finalista New York Knicks. Harden também já passou por Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers.

Veja também