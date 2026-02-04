A- A+

BASQUETE James Harden deixa Clippers e acerta transferência para o Cleveland Cavaliers na NBA Armador havia pedido a troca para a diretoria dos Clippers e seu ausentou dos últimos compromissos da equipe

Uma troca envolvendo o armador do Los Angeles, James Harden, sacudiu o noticiário da NBA na noite desta terça-feira (3). O "Barba" deixa os Clippers e agora é jogador do Cleveland Cavaliers, que cedeu Darius Garland na negociação, além de uma escolha de segunda rodada no Draft de 2026.

A ESPN americana, por meio do jornalista Shams Charania, foi a primeira a antecipar a novidade sobre a negociação. Ainda segundo o veículo, Harden havia pedido a troca para a diretoria dos Clippers e seu ausentou dos últimos compromissos da equipe.

Cestinha da liga em quatro oportunidades e MVP na temporada 2017/2018, o 11 vezes All-Star nunca venceu um campeonato e, aos 36 anos, continua em busca de seu primeiro título na NBA.

Agora de casa nova, Garland não atua desde a primeira quinzena de janeiro por causa de uma cirurgia em um dedo do pé e continua em processo de recuperação para voltar às quadras pelo seu novo time.

Lebron James e Luka Doncic comandam vitória do Lakers contra os Nets

Com uma atuação combinada de LeBron James e Luka Doncic que rendeu 49 pontos, o Los Angeles Lakers derrotou o Brooklyn Nets por 125 a 109 na noite desta terça-feira, no Barclays Center, pela temporada regular da NBA, em confronto que marcou o retorno de Austin Reaves desde o Natal.

O ala-armador marcou 15 pontos em 21 minutos após perder os 19 jogos anteriores devido a uma lesão na panturrilha esquerda. Ele entrou em quadra no final do primeiro quarto, quando os Lakers já tinham o jogo sob controle.

O desempenho de seus dois principais nomes do elenco fez toda a diferença para o time de Los Angeles. Além dos 25 pontos, James ainda contribuiu com sete assistências, permitindo aos Lakers assumir o controle desde o início.

Poupado no último quarto após disputar 29 minutos do jogo, Doncic anotou 14 de seus 24 pontos somente no primeiro quarto e ainda contribuiu com seis rebotes e cinco passes decisivos para cestas.

Confira os jogos da noite dessa terça-feira (3) da NBA

Detroit Pistons 124 x 121 Denver Nuggets

Indiana Pacers 122 x 131 Utah Jazz

Washington Wizards 101 x 132 New York Knicks

Brooklyn Nets 109 x 125 Los Angeles Lakers

Miami Heat 115 x 127 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 100 x 110 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 131 x 115 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 128 x 92 Orlando Magic

Golden State Warriors 94 x 113 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 125 x 130 Phoenix Suns

Acompanhe os confrontos desta quarta-feira (4)

New York Knicks x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Cleveland CavaliersCU

