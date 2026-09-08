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FUTEBOL INTERNACIONAL James Rodríguez negocia com clube da segunda divisão italiana comandado por Nesta, diz jornal Colombiano está livre no mercado e tem conversas avançadas com o Avellino, quinto colocado da Série B; acordo depende de detalhes financeiros

James Rodríguez está próximo de definir o próximo destino da carreira. Livre no mercado, o meia colombiano negocia com o Avellino, da segunda divisão da Itália, e as conversas estão em estágio avançado.



Segundo o jornal espanhol Marca, as partes estão perto de chegar a um acordo, restando apenas detalhes financeiros para que a contratação seja concretizada.

Um dos responsáveis pela aproximação é Alessandro Nesta. Campeão mundial com a Itália em 2006 e atual técnico do Avellino, o ex-zagueiro conversou diretamente com James sobre o projeto do clube. Caso os últimos obstáculos sejam superados, o anúncio pode acontecer nos próximos dias.

James Rodríguez, camisa 10 da Colômbia. Foto: Yuri Cortez / AFP

Aos 35 anos, James está sem clube desde que deixou o Montreal Impact, da MLS. O colombiano teve o nome associado a diferentes equipes durante a última janela de transferências, mas não chegou a um acordo antes do fechamento do mercado.

A condição de agente livre, no entanto, permite que o meia seja contratado mesmo com a janela encerrada. Agora, o Avellino aparece como o destino mais provável para a sequência de sua carreira.

James Rodríguez, craque da Colômbia na Copa do Mundo de 2014. Foto: Eitan Abramovich/AFP

O clube ocupa atualmente a quinta colocação da Série B italiana, três pontos atrás do líder Palermo, e busca retornar à elite nacional. A diretoria vê a possível chegada do colombiano como um reforço de peso para a disputa pelo acesso.

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