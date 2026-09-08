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FUTEBOL INTERNACIONAL

James Rodríguez negocia com clube da segunda divisão italiana comandado por Nesta, diz jornal

Colombiano está livre no mercado e tem conversas avançadas com o Avellino, quinto colocado da Série B; acordo depende de detalhes financeiros

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James Rodríguez, craque colombianoJames Rodríguez, craque colombiano - Foto: Joaquin Sarmiento / AFP

James Rodríguez está próximo de definir o próximo destino da carreira. Livre no mercado, o meia colombiano negocia com o Avellino, da segunda divisão da Itália, e as conversas estão em estágio avançado.

Segundo o jornal espanhol Marca, as partes estão perto de chegar a um acordo, restando apenas detalhes financeiros para que a contratação seja concretizada.

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Um dos responsáveis pela aproximação é Alessandro Nesta. Campeão mundial com a Itália em 2006 e atual técnico do Avellino, o ex-zagueiro conversou diretamente com James sobre o projeto do clube. Caso os últimos obstáculos sejam superados, o anúncio pode acontecer nos próximos dias.

James Rodríguez, camisa 10 da ColômbiaJames Rodríguez, camisa 10 da Colômbia. Foto: Yuri Cortez / AFP

Aos 35 anos, James está sem clube desde que deixou o Montreal Impact, da MLS. O colombiano teve o nome associado a diferentes equipes durante a última janela de transferências, mas não chegou a um acordo antes do fechamento do mercado.

A condição de agente livre, no entanto, permite que o meia seja contratado mesmo com a janela encerrada. Agora, o Avellino aparece como o destino mais provável para a sequência de sua carreira.

James Rodríguez, craque da Colômbia de 2014, time 'sensação' da Copa até ser eliminado pelo Brasil nas quartas de final James Rodríguez, craque da Colômbia na Copa do Mundo de 2014. Foto: Eitan Abramovich/AFP

O clube ocupa atualmente a quinta colocação da Série B italiana, três pontos atrás do líder Palermo, e busca retornar à elite nacional. A diretoria vê a possível chegada do colombiano como um reforço de peso para a disputa pelo acesso.

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