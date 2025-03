James Rodríguez admite ter jogado mais que Zidane, Modric, Kroos e Xavi; veja o comparativo

A- A+

O meia colombiano James Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid, Bayern de Munique e São Paulo, protagonizou uma polêmica no mundo do futebol, nesta segunda-feira (17).

Em entrevista ao programa "El Chiringuito", da Espanha, o jogador admitiu ter jogado mais que Zidane, Luka Modric, Toni Kroos e Xavi Hernández.

Questionado sobre os nomes, James argumentou que a comparação era com seu auge como jogador, que teria acontecido na temporada 2014/2015.

Na época, o colombiano realmente brilhou nos gramados. Na Copa do Mundo do Brasil, o meia levou sua seleção até as quartas de final, quando foi eliminado pelo próprio Brasil. Ainda assim, James terminou a competição como artilheiro, marcando seis gols em cinco jogos, incluindo um que lhe rendeu o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano.

A boa competição lhe rendeu uma transferência para o Real Madrid. E, apesar de não ser titular absoluto, James correspondeu em sua primeira temporada, anotando 17 gols e 17 assistências em 46 jogos.

Nas temporadas seguintes, no entanto, James não conseguiu repetir o mesmo desempenho e passou a lidar com a irregularidade e as lesões. Além das passagens na Alemanha e no Brasil, o atleta rodou por times como o Everton-ING, Al-Rayyan-QAT, Olympiacos-GRE, Rayo Vallecano-ESP e agora defende o León, do México.

A chuteira de ouro na Copa de 2014 foi o maior prêmio individual de James. O francês Zidane, por exemplo, detém três bolas de ouro e é considerado ídolo na França, Juventus e Real Madrid, sendo nome fundamental nas conquistas da Copa do Mundo de 1998, Liga dos Campeões e Eurocopa.

Modric também é outro detentor da Bola de Ouro da Fifa. O meia venceu a premiação de 2018, após ser um dos destaques do Real Madrid e da Croácia, na Copa do Mundo daquele ano, quando o país chegou até a final do torneio. Aos 39 anos, o meia está em sua 13ª temporada pelos Merengues, onde ainda é considerado peça fundamental da equipe.

Apesar de não ter conquistado o prêmio de melhor do mundo, o ex-jogador Toni Kroos é considerado um dos maiores meias da história. O jogador foi destaque na campanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, levando o título da competição, e conquistou seis títulos da Liga dos Campeões, sendo cinco pelo Real Madrid e um pelo Bayern de Munique.

Xavi também não chegou a vencer uma Bola de Ouro, porém o meia marcou uma geração. Figurinha carimbada nos times da Espanha e do Barcelona, o espanhol era referência no estilo de jogo do Tiki-Taka e ajudou sua seleção e equipe a conquistarem a Copa do Mundo de 2010 e quatro Liga dos Campeões.

