A- A+

COPA DO MUNDO James vive 'Dia D' no retorno da Colômbia à Copa do Mundo após 8 anos Aos 34 anos, o capitão colombiano entra em cena na Cidade do México para aquela que pode ser a sua última Copa do Mundo

James Rodríguez marcou a quarta-feira (17) como o seu "Dia D": após oito anos sonhando com o torneio de maior prestígio do planeta, e uma carreira marcada pela instabilidade em clubes, ele retorna à Copa do Mundo para a estreia da Colômbia contra o Uzbequistão.

James já não é mais a jovem promessa que brilhou como artilheiro na Copa de 2014, no Brasil, mas sim o veterano que guiará uma geração de estreantes em Mundiais famintos por sucesso.

Aos 34 anos, o capitão colombiano entra em cena na Cidade do México para aquela que pode ser a sua última Copa do Mundo.

Oito anos se passaram desde a eliminação nas oitavas de final na Rússia, em 2018, partida que ele ficou de fora devido a problemas físicos.

O período intermediário foi marcado pela não classificação para o Mundial do Catar, em 2022, e por lesões persistentes que o impediram de se firmar em vários clubes, apesar de sua canhota mágica.

Embora chegue após uma passagem apagada pelo Minnesota United, nos Estados Unidos, o técnico argentino Néstor Lorenzo ainda o vê como a peça-chave da seleção, à frente até mesmo do astro Luis Díaz.

A partida contra o Uzbequistão, que faz sua estreia em Copas sob o comando do técnico italiano Fabio Cannavaro, está marcada para as 20h no horário local (23h de Brasília), no lendário Estádio Azteca, na capital mexicana.

"Feliz"

A contagem regressiva testou a paciência do ex-astro do Real Madrid e do Bayern de Munique, um jogador com raciocínio rápido dentro de campo.

Ao pisar no gramado do templo do futebol mexicano, solo sagrado onde Diego Maradona e Pelé já jogaram, ele se tornará um dos poucos colombianos a ter disputado três Copas do Mundo.

Apenas lendas como Carlos 'El Pibe' Valderrama e Freddy Rincón, além de Faryd Mondragón, compartilham esse feito.

"Estou feliz, é um grande sonho. O tempo passa e ainda me traz um sorriso ao rosto" estar na Copa do Mundo, disse James à imprensa ao chegar a Guadalajara, onde a seleção estabeleceu seu campo-base para a fase de grupos.

James é um remanescente da geração que levou a Colômbia de volta à Copa do Mundo, ao lado de Radamel Falcao García e Juan Guillermo Cuadrado, jogadores que não fazem parte do elenco atual.

A ausência da Colômbia no Catar fez com que algumas de suas estrelas só agora disputem sua primeira Copa do Mundo, já na casa dos trinta anos ou perto disso.

Luis Díaz, que tem tido um desempenho brilhante no Bayern de Munique, fará sua estreia na Copa aos 29 anos, enquanto o lateral Daniel Muñoz terá 30 e o atacante Luis Javier Suárez, 28.

'El Guajiro' busca ser um dos destaques do torneio, coroando o que ele próprio descreveu como um dos "melhores anos" de sua carreira esportiva.

"Temos um grupo que sempre quer vencer", acrescentou James, cuja condição física é incerta após ter disputado apenas algumas partidas na MLS norte-americana.

Depois dos uzbeques, a República Democrática do Congo e a Portugal de Cristiano Ronaldo os aguardam.



Duelo entre ex-zagueiros

James retorna sob o comando de Lorenzo, que foi titular na defesa da seleção argentina derrotada pela Alemanha na final da Copa do Mundo de 1990.

Aos 60 anos, ele vai comandar pela primeira vez uma seleção em uma Copa do Mundo, após ter atuado anteriormente como auxiliar de seu compatriota José Pekerman na seleção da Colômbia, em 2014 e 2018.

Do outro lado, o treinador é outro ex-zagueiro. O Uzbequistão promete ser um time aguerrido, à imagem de seu técnico, Cannavaro, campeão mundial com a Itália em 2006 e vencedor da Bola de Ouro naquele mesmo ano.

O sistema defensivo é liderado pelo jogador mais renomado da equipe, o zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City.

Situado na Ásia Central, o Uzbequistão viverá a emoção de ver sua seleção participar deste torneio pela primeira vez, após uma classificação histórica impulsionada pelo atacante Eldor Shomurodov, seu outro grande destaque.

Cannavaro, de 52 anos, tem plena consciência da desvantagem: "Somos uma federação pequena", "será uma experiência importante para nós", disse 'Il Capitano' no dia do sorteio.

Veja também