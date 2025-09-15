A- A+

Handebol Jamilly Félix representa Seleção Olímpica de Handebol como única convocada atuando no país Atleta pernambucana embarca para a Áustria em preparação para a disputa internacional da modalidade

A pernambucana Jamilly Félix, ponta-esquerda do FMO/Português, embarcou nesta segunda-feira (15) para a Áustria, onde se apresenta à Seleção Brasileira Olímpica Feminina de Handebol. A atleta foi convocada pelo técnico Cristiano Rocha para disputar a Semana Internacional da IHF, que acontece entre os dias 15 e 21 de setembro. Jamilly é a única jogadora do grupo que atua por um clube no Brasil, o que reforça a relevância do trabalho realizado no país e o crescimento do handebol nordestino.

Trajetória no Clube Português

Com 12 anos de história no Clube Português, Jamilly Félix se consolidou como uma das principais jogadoras do país. Pela equipe, coleciona conquistas importantes, como a Liga Nacional de Handebol em 2021 e seis títulos brasileiros adultos (2016, 2017, 2018, 2022, 2023 e 2024). Também acumula um vice-campeonato no Sul-Centro Americano de Clubes em 2022.

Na Seleção Brasileira, Jamilly já foi convocada cinco vezes para a equipe adulta, sendo campeã do Sul-Centro Americano de Seleções. Nas categorias de base, defendeu o Brasil em dois mundiais e conquistou dois títulos pan-americanos, nas categorias juvenil e júnior.

Orgulho pela convocação

Ao comentar sobre a convocação, a ponta-esquerda destacou a importância do momento:

“Me sinto honrada e motivada. Representar a Seleção já é um privilégio, mas ser a única convocada atuando no Brasil mostra que o trabalho feito aqui tem valor. É uma grande responsabilidade, pois carrego comigo não só meu desempenho, mas também a força do handebol nacional”, afirmou.

Jamilly também celebrou a oportunidade de treinar ao lado de Larissa Araújo, referência mundial em sua posição.

“A expectativa é enorme! Estar ao lado da Lari Araújo é uma chance única de aprendizado. Ela tem uma trajetória inspiradora e uma bagagem internacional que eleva o nível de qualquer grupo”, completou.

Reconhecimento do trabalho

O técnico Cristiano Rocha, que também integra a delegação brasileira, destacou o simbolismo da convocação:

“A presença de Jamilly na Seleção mostra a força do nosso trabalho no Nordeste e reafirma que o clube segue formando atletas de destaque para o Brasil e para o mundo.”

A convocação de Jamilly Félix reforça o valor de sua carreira como atleta de alto rendimento, mas também a tradição vitoriosa do Clube Português e a capacidade do handebol brasileiro de revelar talentos que conquistam espaço no cenário internacional.

