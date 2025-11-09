A- A+

Handebol Jamily Félix, do FMO/Português, representará o Brasil no Mundial Feminino de Handebol 2025 Competição acontece na Alemanha e Holanda, a partir do dia 26 de novembro

A pernambucana Jamily Beatriz do Nascimento Félix, atleta do FMO/Português, está prestes a viver o momento mais marcante de sua carreira: disputar o seu primeiro Campeonato Mundial de Handebol Feminino. A ponta-esquerda é a única jogadora da Seleção Brasileira que atua no Brasil e foi confirmada pelo técnico Cristiano Rocha na convocação oficial divulgada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) nesta semana.

O Mundial será realizado entre os dias 26 de novembro e 14 de dezembro, na Alemanha e nos Países Baixos, reunindo as principais seleções do planeta. Antes da estreia, o Brasil realiza a fase final de preparação a partir de 17 de novembro, na Holanda, com treinos conjuntos e um amistoso internacional contra a seleção holandesa, no dia 22.

Para Jamily, de 22 anos, o chamado para o Mundial é o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação dentro do handebol pernambucano — um celeiro de talentos que segue revelando atletas para o cenário internacional.

“Representar o Brasil em um Mundial é um sonho. Saber que estarei lá defendendo o país e, ao mesmo tempo, levando o nome do FMO/Português e de Pernambuco é uma responsabilidade enorme, mas também uma alegria indescritível”, afirmou a atleta.

Renovação e protagonismo

A convocação reflete um processo de renovação da Seleção Feminina, com cinco estreantes em Mundiais. Entre elas, Jamily Félix simboliza a força do handebol nacional, sendo a única representante de um clube brasileiro na equipe.

O técnico Cristiano Rocha destaca que essa diversidade é importante para o crescimento coletivo do grupo:

“A Jamily tem mostrado uma evolução constante, fruto do trabalho realizado no FMO/Português. Ela chega com muita energia e potencial para somar à equipe. É uma jogadora veloz, com boa leitura de jogo e que representa o futuro do nosso handebol”, afirmou o treinador.

Desafios no Mundial

O Brasil estreia contra Cuba, seguido por confrontos diante da República Tcheca e da Suécia. Os três jogos prometem intensidade e grandes desafios, especialmente diante das seleções europeias.

O grupo brasileiro busca repetir o bom desempenho das edições anteriores — o time foi 6º lugar em 2021 e 9º em 2023 — e segue confiante em alcançar a fase principal da competição (Main Round).

Tabela de Jogos do Brasil – Mundial Feminino de Handebol 2025

• 27 de novembro (quarta-feira): Brasil x Cuba – em Stuttgart, Alemanha

• 29 de novembro (sexta-feira): Brasil x República Tcheca – em Stuttgart, Alemanha

• 1º de dezembro (domingo): Brasil x Suécia – em Stuttgart, Alemanha

Caso avance à próxima fase, o Brasil segue para Dortmund (Main Round e quartas de final) e, posteriormente, para Rotterdam (semifinais e finais).

Seleção Brasileira Feminina – Mundial 2025

Goleiras

Gabriela Gonçalves Dias Moreschi (CSM Bucharest – ROM)

Renata Laís de Arruda (Gloria Bistrita – ROM)

Pontas Direitas

Alexandra Priscila do Nascimento Martinez (Handball Erice – ITA)

Jéssica Quintino Ribeiro (CSM Baia Mare – ROM)

Pontas Esquerdas

Jamily Beatriz do Nascimento Félix (FMO/Português – BRA)

Larissa Fais Munhos Araújo (CSM Corona Brasov – ROM)

Centrais

Patricia Matieli Machado (MKS Zaglebie Lubin – POL)

Maria Grasielly Pereira Brasil (Gurpea Beti-Onak – ESP)

Jhennifer Rosa Lopes dos Santos (Saint Amand Handball PH – FRA)

Laterais

Bruna Aparecida Almeida de Paula (Györ Audi ETO KC – HUN)

Kelly de Abreu Rosa (Dunaujvaros Kohász KA – HUN)

Mariane Cristina Oliveira Fernandes (MKS Zaglebie Lubin – POL)

Gabriela Clausson Bitolo (Tus Metzingen – ALE)

Giulia Guarieiro (Thüringer HC – ALE)

Micaela Rodrigues da Silva (BM Bera Bera – ESP)

Pivôs

Marcela Santos Arouinian (Saint Amand Handball PH – FRA)

Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely – HUN)

Sabryne Santos Souza (São Pedro do Sul – POR)

